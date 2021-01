OnePlus Nord: arriva il supporto (ufficiale) alla LineageOS 17.1

Dopo i modelli della serie 5 ed il più recente 7T Pro anche il medio di gamma OnePlus Nord riceve il supporto ufficiale ad una delle custom ROM più apprezzate del panorama modding, la LineageOS 17.1. Si tratta di una release basata su Android 10, dal design quasi puro che di certo non mancherà di accontentare tutti gli utenti in cerca di una ROM pulita, fluida e minimale (seppur non rinunciando ad alcune feature).

LineageOS 17.1 aggiunge il supporto a OnePlus Nord | Download

In realtà la celebre release del team di LineageOS era già arrivata a bordo del modello Nord ma si trattata di una versione unofficial (la trovate qui). Stavolta si tratta invece della LineageOS 17.1 ufficiale per OnePlus Nord, quindi gestita direttamente dal team e presente anche sul portale ufficiale del progetto, di cui trovate il link al download a fine articolo. Se siete dei veterani di certo apprezzerete questa buona notizia; se invece vi approcciate per la prima volta al mondo del modding sappiate che la LineageOS è una delle ROM preferite dagli appassionati.

Si tratta infatti, come già specificato, di una release fluida e leggera; inoltre il team di sviluppo (attivo su XDA) è da sempre attento alla stabilità e alla correzione di bug. In basso trovate il link alla pagina del download, dove è presente anche la guida all'installazione.

OnePlus Nord – LineageOS 17.1 | Guida & Download

