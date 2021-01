OnePlus vuole diventare la regina delle fotocamere: parola di Pete Lau

OnePlus si è definitivamente slegata dall'aura di “piccola startup” che l'adombrava fino a qualche anno fa e vuole competere con i più grandi. E per farlo sa che bisogna diventare estremamente competitivi in uno dei punti di snodo dei top di gamma moderni: la fotocamera. Tutti gli smartphone di fascia alta sono in grado di restituire ottime performance, display notevoli e un'autonomia mediamente gestibile, oltre che ricariche soddisfacenti. Il vero ago della bilancia è proprio il comparto fotografico, settore in cui i produttori stanno investendo cospicuamente in termini di ricerca e sviluppo.

OnePlus prepara ingenti investimenti nel comparto fotocamera dei propri smartphone

Con gli ultimi top di gamma, OnePlus ha dimostrato di poter realizzare una fotocamera competitiva, ma senza mai finire nelle classifiche dei migliori camera phone. OnePlus 8 Pro è comunque uno smartphone notevole sotto il profilo fotografico, ma senza quel quid che lo faccia prevalere sulla competizione. Un limite che potrebbe essere appianato nel prossimo futuro, secondo le dichiarazioni pubbliche effettuate da Pete Lau. Il co-fondatore e CEO di OnePlus ha così risposto ai dubbi di un utente su Weibo: “Non preoccupatevi, quest'anno investiremo enormi risorse nella fotocamera e ci sforzeremo di diventare i primi al mondo”.

LEGGI ANCHE:

OnePlus Band: nuove immagini e c’è anche la data di presentazione

Un'ottima notizia, questa di OnePlus: più competizione c'è, più le aziende si impegnano a tirar fuori soluzioni sempre migliori. Ma è anche vero che le aziende rivali hanno fatto passi da gigante: oltre alle solite Apple, Google e Samsung, anche Xiaomi ha investito molto ed i frutti si sono visti con la serie Mi 10, per non parlare del nuovo Mi 11 e del prossimo Mi 11 Pro. Probabilmente questa rivoluzione fotografica non arriverà con OnePlus 9, già ingegnerizzato a cavallo fra 2020 e 2021. Dovremo attendere OnePlus 9T, se non addirittura il 2022 con OnePlus 10: quale miglior occasione del decennale per stupirci?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu