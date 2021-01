L'azienda cinese sta lavorando a molteplici progetti tra cui ai nuovi OnePlus 9 ed anche al suo primo smartwatch di cui si è tanto parlando nell'ultimo periodo. Nonostante ciò ci sarebbero anche altre novità in arrivo: OnePlus Band potrebbe essere il primo dei progetti del brand a debuttare ufficialmente sul mercato secondo le ultime indiscrezioni e la prima immagine leaked che ne mostra il presunto design. La OnePlus Band, infatti, è stata “scovata” dal noto insider Stufflistings che ne ha pubblicato una prima immagine da cui si evince il presunto design finale pronto alla commercializzazione.

Aggiornamento 4/01: arrivano nuove immagini della smartband di OnePlus. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Design e caratteristiche”. A fine articolo, invece, ecco spuntare anche la presunta data di uscita.

OnePlus Band si mostra nei primi render: tutto quello che sappiamo sulla smartband

Design e caratteristiche | Aggiornamento 4/01

Dopo la prima immagine – la vedete in alto – il leaker Mukul Sharma è tornato a parlare di OnePlus Band con nuove immagini promozionali che ci permettono di dare un'occhiata più da vicino al dispositivo e ad alcune delle sue caratteristiche. Il look a capsula ricorda molto quello della band rivale di Xiaomi, con un cinturino il silicone dalla doppia colorazione (interna/esterna) e ovviamente l'impermeabilità (IP68, secondo un leak). Il dispositivo dovrebbe montare un display AMOLED da 1.1″ ma ad ora manca ancora una conferma.

Se volete ancora più immagini, il leaker continua la sua carrellata tramite Twitter, aggiungendo anche altri scatti promozionali leaked.

Diciamo che dopo questa vera e propria valanga di immagini di OnePlus Band ormai il design è alquanto assodato. Inoltre vista la presenza di così tanti scatti e la natura del leak possiamo dedurre che non manchi molto al lancio. Dita incrociate!

Funzionalità

Al momento non sono emersi dettagli in merito alla scheda tecnica del dispositivo che presupponiamo possa contrastare la Xiaomi Mi Band 5 o anche l'Amazfit Band 5 con un cardiofrequenzimetro, SpO2, display AMOLED e magari anche un assistente vocale come Alexa o Google. Un leak segnala la presenza di una batteria in grado di offrire un'autonomia fino a 14 giorni e di almeno 13 modalità sportive.

OnePlus Band: indiscrezioni su prezzo e data di uscita

Il prezzo di lancio del dispositivo dovrebbe assestarsi intorno ai 40 dollari, circa 32 euro al cambio attuale inserendo la OnePlus Band nello stesso target dei suoi competitors. Per quanto riguarda il prezzo in India, si parla di circa 27€ al cambio attuale. La smartband del brand potrebbe essere destinata, dato il prezzo, ad un pubblico meno esigente e ovviamente più ampio mentre il OnePlus Watch potrebbe invece ad ambiare ad un utenza premium.

Exclusive: OnePlus Band Launching on January 11 in India -24/7 Heart Rate + SpO2 Blood Saturation Monitoring

-Sleep Tracking

-1.1" Touch AMOLED Display

-14 Days Battery

-IP68

-13 Exercise Modes -Around INR ₹2,499 What do you think? 😃 #OnePlus #OnePlusBand #SmartEverywear pic.twitter.com/tCLLwCrrTV — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 4, 2021

Per quanto riguarda il periodo di uscita, la smartband dovrebbe debuttare all'inizio del 2021 con un lancio che potrebbe precedere i nuovi OP9 o, in alternativa, in concomitanza di questi ultimi. Comunque le immagini pubblicate dalla stessa compagnia lasciano intendere che il debutto non sia poi così lontano ed un leaker indiano riportata come data il prossimo 11 gennaio 2021.

