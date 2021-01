Dopo l'arrivo delle prime e presunte immagini dal vivo relative al prossimo top di gamma della casa cinese è sceso il silenzio sui leak. Tuttavia a distanza di meno di una settimana ecco che si ritorna all'attacco e questa volta l'insider Rodent950 ha gettato un amo particolarmente grosso: OnePlus 9 potrebbe essere il primo smartphone del brand con un comparto fotografico in collaborazione con Leica!

Aggiornamento 08/01: un leaker noto proprio per la sua affidabilità dice la propria sugli ultimi rumors della fotocamera di OnePlus 9. Trovate tutto a fine articolo.

OnePlus 9 potrebbe avere a bordo una fotocamera realizzata in collaborazione con Leica

Il 2021 sarà l'anno dei Camera Phone e questo trend è già nell'aria: i passi da gigante di Xiaomi con Mi 10 Ultra, vivo X60 e la sua Gimbal Camera di seconda generazione, la partnership tra vivo e Zeiss. Insomma, il prossimo anno potrebbe riservarci grandi sorprese in tal senso e forse qualcuno potrebbe togliere lo scettro dalle mani di Huawei. All'elenco dei candidati papabili si aggiunge anche OnePlus 9, grazie all'ultimo leak (o sarebbe meglio parlare di rumor) che vede il top di gamma equipaggiato con una fotocamera in collaborazione con Leica.

Huawei- Leica

OnePlus- Leica

Nokia- Zeiss

Vivo- Zeiss

Who takes Hasselblad🤔 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) December 17, 2020

L'insider non specifica il modello interessato, ma si limita ad un elenco di collaborazioni piccanti che dimostra un certo interesse dei brand verso il settore fotografico. Tuttavia una risposta più precisa arriva dai commenti, dove Rodent “conferma” che saranno OnePlus 9 e 9 Pro i protagonisti della collaborazione con Leica.

Op9 series — Teme (特米)😷 (@RODENT950) December 17, 2020

Se la compagnia cinese è davvero al lavoro con Leica, possiamo dormire sonni tranquilli ed aspettarci un bel salto in avanti per le fotocamere dei prossimi top di gamma. E chissà, magari OnePlus potrebbe davvero competere con Huawei lato fotografico. Ovviamente si tratta solo di fantasticherie dato che nessuna delle due aziende coinvolte ha confermato o smentito il leak.

Nel corso dell'intervista in cui ha parlato del primo smartwatch di OP, Pete Lau ha parlato anche della fotocamera di futuri smartphone, evidenziando una maggiore attenzione sia software che hardware. A parte questo stralcio, non si parla di una partnership tra OnePlus e Leica, quindi per ora è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Niente Leica per OnePlus | Aggiornamento 8/01

A smorzare la festa ci pensa Max Jambor, leaker sempre molto affidabile quando si parla di prossime uscite in casa OnePlus.

U thinking wrong — Max Jambor (@MaxJmb) December 21, 2020

In risposta al commento di un utente sotto la notizia, ha risposto smentendo la possibilità che OnePlus 9 abbia una fotocamera realizzata in sinergia con Leica. Tuttavia si ritorna a parlare della questione a causa di una piccola diatriba tra il leaker in questione e il “rivale” Teme. Se ben ricordate è stato proprio quest'ultimo a dare il via alle indiscrezioni che vedevano OnePlus e Leica insieme. Ma cosa è successo in queste ore?

I don't know who started this rumor, but OnePlus is NOT in a partnership with Leica regarding the OnePlus 9 Series cameras. This rumor is false. I wanted to get this cleared as I have read about it multiple times now. — Max Jambor (@MaxJmb) January 7, 2021

Max Jambor questa volta non si è limitato ad intervenire tramite i commenti ma ha pubblicato un tweet indipendente per smentire (quindi non mettere in dubbio) le voci in merito alla partnership tra i due brand. In tutta risposta Teme ha allegato quest'immagine (Summilux è legato a Leica), considerata come un bait da parte di Max J.

Insomma più che un botta e risposta sembra che la situazione sia ben chiara: probabile che ci sia stata una svista in partenza e che l'indiscrezione abbia preso piede più del dovuto. Considerando che Max Jambor è davvero affidabile quando si parla della casa cinese è altamente probabile che non ci sia alcuna partnership tra Leica e OnePlus, con buona pace per chi sperava in miglioramenti fotografici di prima categoria. Comunque visti i cospicui investimenti da parte di OP siamo comunque curiosi di scoprire quali saranno le novità in arrivo!

