OnePlus 8T Cyberpunk 2077 certificato in Europa: in arrivo una versione Global?

Di recente la compagnia cinese ha annunciato la sua prima smartband e prossimamente ci sarà spazio anche per uno smartwatch. Anche se fanno di certo piacere queste novità, l'attenzione degli appassionati è tutta puntata sul prossimo top di gamma (il quale dovrebbe essere accompagnato per la prima volta anche da una versione Lite). Un bel po' di carne sul fuoco, a cui quest'oggi si aggiunge anche la possibilità di vedere in Europa OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition Global.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition è stato certificato in Europa

La special edition dedicata all'ultimo titolo di CD Projekt RED ha debuttato in Cina con un design unico, caratterizzato da un pannello con una sezione Sandstone ed un look generale alquanto stravolto. Si tratta di una rivisitazione stravagante di OnePlus 8T (qui trovate anche la nostra recensione) che di certo divide i fan: o la si odia o la si ama. Il dispositivo è acquistabile solo in patria e anche nel caso dei vari store per noi occidentali si tratta sempre della versione cinese con a bordo la HydrogenOS.

Poco male perché di recente OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition Global è stato avvistato nel database dell'EUIPO, l'ufficio europeo delle proprietà intellettuali. Lo smartphone è stato registrato ed approvato in Europa.

Il fatto che il device sia stato certificato qui da noi apre le porte alla possibilità di vederlo in commercio, ma per il momento non ci sono conferme né smentite da parte di OnePlus. Non appena ci saranno novità al riguardo provvederemo ad aggiornare questo articolo. Nel frattempo cogliamo l'occasione per chiedervi cosa ne pensate di questa Cyberpunk Edition: la comprereste oppure preferite di gran lunga il design “standard” di OnePlus 8T?

