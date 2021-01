OnePlus 7 e 7 Pro: inizia il rilascio di Android 11 Beta

Dopo 8 e 8 Pro, OnePlus 7 e 7 Pro saranno fra i prossimi modelli a ricevere l'aggiornamento tanto atteso che introdurrà Android 11. La compagnia di Pete Lau si è dimostrata abbastanza reattiva nel portare il major update sui suoi smartphone, perlomeno su quelli più recenti. Negli scorsi mesi fu una delle primissimi a prendere il nuovo firmware di Google e ad integrarlo nella sua OxygenOS 11. Tuttavia, nel corso dei mesi successivi lo sviluppo delle nuove ROM si è un po' rallentato, suscitando qualche polemica all'interno della community.

Parte il rilascio di Android 11 Beta per i possessori di OnePlus 7 e 7 Pro

A confermare i rallentamenti che ci sono stati nello sviluppo software sono stati gli stessi sviluppatori. Fortunatamente per i loro possessori, OnePlus 7 e 7 Pro dovrebbero essere i prossimi a ricevere l'aggiornamento ad Android 11 Beta. E non si tratta di una Beta interna agli sviluppatori, bensì di una Beta Pubblica accessibile a tutti. Lo dimostrano questi screenshot che arrivano dalla Cina, dove ha avuto ufficialmente inizio il roll-out della HydrogenOS 11, la controparte cinese della nostra OxygenOS 11. Non si fa nessuna menzione di OnePlus 7T e 7T Pro, ma potrebbe essere soltanto questione di ore (o giorni) prima del rispettivo porting.

OxygenOS 10 e 11: tutti i bug degli smartphone OnePlus

Anche se la notizia non riguarda in maniera diretta i possessori europei di OnePlus 7 e 7 Pro, questo significa che la nuova OxygenOS 11 Open Beta dovrebbe essere dietro l'angolo. Vi ricordiamo che, quando sarà disponibile, la troverete all'interno del nostro articolo dedicato.

Scarica Open Beta per OnePlus 7 e 7 Pro

