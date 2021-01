OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro si aggiornano e diventano più sicuri

I possessori di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro stanno per aggiornarsi ad Android 11, ma nel mentre è in corso di rilascio un nuovo aggiornamento della OxygenOS 10. Parallelamente al programma di Beta Testing aperto al pubblico, il firmware stabile sta continuando ad essere rinfrescato con le ultime novità necessarie.

La OxygenOS 10 si aggiorna sulla famiglia OnePlus 7 e 7T: ecco le novità

Se si guarda al mercato europeo, OnePlus 7 e 7 Pro si stanno aggiornando alla OxygenOS 10.0.11, mentre la ROM Global è la 10.3.8. Per quanto riguarda OnePlus 7T e 7T Pro, invece, la ROM in roll-out è la 10.0.16 per il primo e 10.0.14 per il secondo, sia in Europa che Global. Cambiano le sigle ma non il succo: per tutti e quattro gli smartphone, infatti, l'unica novità rilevante introdotta sono le patch di gennaio per il comparto sicurezza. Lo stesso trattamento è stato riservato pochi giorni fa ai precedenti OnePlus 6 e 6T. È un aggiornamento in fase OTA, pertanto riceverete la notifica nel corso delle prossime ore o giorni.

Come anticipato ad inizio articolo, vi ricordiamo che OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro hanno ricevuto l'aggiornamento Open Beta con OxygenOS 11 e Android 11. Se foste curiosi di provarlo in anteprima, qua trovate tutte le informazioni per farlo.

