Nubia Cube Charger: ecco il caricatore da 22,5W, super compatto

Quando si parla di Nubia vengono sempre in mente i fasti di un tempo, quando il brand si affacciò timidamente anche sul territorio italiano con alcuni dei suoi prodotti. Al momento, però, la situazione è cambiata e l'azienda ha perso molto appeal nel settore degli smartphone. Questa si è dedicata, dunque, più che altro alla produzione di dispositivi ed accessori, molti dei quali rivolti principalmente alla Cina. Tra questi, dunque, spicca Nubia Cube Charger, un caricatore da parete davvero piccolissimo che è in grado di fornire una potenza di 22,5W.

Nubia Cube Charger, il caricatore tascabile

Non badate troppo alle dimensioni, perché questo nuovo caricatore ha potenza da vendere. Nubia Cube Charger è un accessorio da 22,5W che, però, può gestire solo un dispositivo per volta. Vediamo, infatti, come sulla parte frontale mostri un singolo ingresso USB Type-C, per il telefono o il tablet. Si tratta, quindi, di un prodotto ideale per chi viaggia molto e non può portare con sé caricatori più voluminosi.

Al momento, come detto, questo dispositivo è in vendita solo in Cina al prezzo di 59 yuan, dunque poco più di 7 euro al cambio attuale. Ovviamente non è prevista una sua vendita sul suolo internazionale, anche se a molti potrebbe fare comodo un accessorio del genere, soprattutto a questo prezzo. Vi ricordo, comunque, che viene venduto in diverse colorazioni, come è possibile vedere anche in foto, dunque troviamo il Cream White, il Matcha Green, lo Strawberry Pink ed il Mint Blue.

