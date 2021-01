La cinese NIO ET7 batte Tesla: è l’auto EV con più autonomia al mondo

La Cina sta puntando molto sul mercato automobilistico e lo dimostra il lancio della serie NIO ET7. Potreste non aver mai sentito parlare di questa società, anche se in passato vi abbiamo parlato di una sua collaborazione con Xiaomi. Nonostante ciò, NIO ha ufficialmente battuto l'ammirevole record dell'auto elettrica con più autonomia al mondo. Fino ad oggi questo traguardo era nelle mani di Tesla, con la Model S Long Range in grado di spingersi fino ad un massimo di circa 650 km con una carica. Stiamo pur sempre parlando di una realtà ben nota agli entusiasts. Basti pensare che nel 2020 la maggiore crescita nei titoli finanziari (+1.200%) l'ha avuta proprio NIO, in barba a Tesla.

NIO sfida Tesla e annuncia la nuova serie ET7 con autonomie record per le auto elettriche

Come detto, NIO ET7 è una famiglia di automobili, pertanto è disponibile in più modelli a seconda della dotazione. Il modello base è la Standard Edition, al cui interno è collocato un pacco batterie da 70 kWh, in grado di fornire un'autonomia di circa 500 km. Il suo prezzo in Cina ammonta a circa 57.000€, ovvero 448.000 yuan di listino. Si presenta come una berlina di fascia alta, lunga ben 5 metri e con un sistema di infotainment all'altezza delle aspettative. Il motore da 653 cavalli fornisce un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi.

Salendo di categoria, troviamo la NIO ET7 Premier Edition che, ad un prezzo di circa 68.000€ (536.000 yuan di listino), arriva ad un massimo di 700 km di autonomia complessiva. Ma il piatto forte si chiama Extended Edition: l'auto elettrica dei record fornisce un'autonomia incredibile di 1.000 km, un traguardo reso possibile dalla batteria da 150 kWh. Il suo prezzo non è ancora stato annunciato, in virtù di una disponibilità più avanti nel tempo. I primi modelli saranno commercializzati ad inizio 2022, mentre per la Extended Edition se ne riparlerà a fine 2022.

Ecco quanto affermato dal fondatore di NIO, William Li Bin: “Investiremo continuamente in prodotti e tecnologie e accelereremo lo sviluppo della nostra rete di servizi, offrendo così agli utenti una migliore esperienza di veicoli elettrici intelligenti“. All'interno delle automobili dell'azienda troviamo il NIO Autonomous Driver, sistema di guida autonoma sviluppato in collaborazione con NVIDIA. A coadiuvarlo ci sono 12 sensori ad ultrasuoni, un sensore LIDAR ed 8 telecamere in grado di riconoscere altri veicoli fino a 600 metri di distanza e pedoni fino a 200 metri, oltre ad un sistema GPS.

