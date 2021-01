Uno dei pochi argomenti di cui non si è parlato durante la presentazione della MIUI 12.5 sono gli sfondi e la modalità Always-On Display. Con le ultime versione della UI, infatti, Xiaomi ha preferito focalizzarsi nel migliorare ed arricchire i Super Wallpaper. Una feature molto gradita (seppur i modelli compatibili non siano molti), ma ci sono utenti che vorrebbero nuovi stili per l'AOD. Da quando gli smartphone con display AMOLED sono così diffusi, è cresciuta la necessità di munirvi di sfondi sempre aggiornati e al passo coi tempi.

Hype per la MIUI 12.5? Arrivano nuovi sfondi per la modalità Always-On Display

Con l'arrivo in pianta stabile della MIUI 12.5, quindi, è possibile che la modalità Always-On Display rimanga invariata rispetto all'attuale MIUI 12. Ma ciò non significa che non verranno aggiunti nuovi sfondi per celebrare il nuovo aggiornamento di Xiaomi.

Grazie al programma MIUI 12.5 Beta, più precisamente alla versione 21.1.18, sono stati estrapolati i nuovi sfondi per la schermata Always-On Display. Come al solito, è una novità tecnicamente per i soli tester ma che in realtà potete già installare sul vostro smartphone. Come intuibile, funziona solamente sugli smartphone Xiaomi, a patto che abbia uno schermo AMOLED: in caso contrario, potrete installarla ma non utilizzarla.

Scarica Always-On Display v2.9.667

Curiosi di conoscere tutte le ultime novità della MIUI 12.5? Forse non lo sapete, ma potete entrare a far parte anche voi del programma MIUI 12.5 Beta. In alternativa, potete fare affidamento alle ROM Xiaomi.eu, un porting delle Beta in salsa europea.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu