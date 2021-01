Buone notizie dal mercato cinese: Meizu, grazie alle vendite dei modelli della serie 17, è riuscito a raggiungere la piena redditività sostenibile nel 2020. Questo risultato apre fiduciose strade anche per il 2021 e per tutti i progetti del brand.

Meizu 17 e 17 Pro grande successo di vendite del brand, i progetti 2021 visti con grande ottimismo

Quando arrivarono sul mercato i top gamma 2020 di Meizu, i soli smartphone presentati in tutto l'anno dal brand, i dubbi erano molti, sopratutto perché non sono affatto economici. Eppure, con il tempo, Meizu è riuscita a vendere un prodotto effettivamente di grande qualità, che meritava per quanto offriva, tanto da raggiungere la redditività sostenibile.

Questa strategia, facendo i conti, ha portato risultati quasi insperati al brand, che sicuramente continuerà a portarla avanti anche con Meizu 18, ma ampliando le capacità dell'azienda con prodotti come gli auricolari TWS Pop, lo smartwatch in arrivo e la gamma di prodotti smart home Lipro. Un ecosistema contenuto, ma di sicura riuscita.

Questo, purtroppo per noi occidentali, vuol dire poco perché Meizu si è ritirata dai nostri mercati da qualche anno, ma di certo, se anche il 2021 dovesse rivelarsi positivo, allora si aprirebbero strade molto più di larghe vedute. Non ci resta che attendere Meizu 18 in tutta la sua potenza.

