Come gli appassionati del brand cinese ben sanno, in questa seconda metà dell'anno non abbiamo avuto alcuno smartphone. La compagnia ha focalizzato tutta la sua attenzione sul suo primo, vero smartwatch Meizu Watch (di cui qui trovate tutti i dettagli), il cui debutto è atteso nel corso dei prossimi mesi. Comunque questo non sarà l'unica novità per l'azienda: insieme all'indossabile dovrebbero debuttare anche le prime cuffie TWS con tecnologia di riduzione del rumore ANC di Meizu, presumibilmente con il nome di POP 3.

Aggiornamento 5/01: arriva un'ulteriore conferma in merito al periodo di uscita delle prime cuffie TWS ANC di Meizu. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Meizu POP 3 potrebbero essere le prime cuffie TWS ANC del brand

Un primo indizio sul loro lancio ci è già stato dato dal leaker DigitalChatStation, il quale ha “confermato” che le cuffie TWS ANC di Meizu arriveranno presto. Dato che l'indiscrezione andava a completare un leak sulla batteria di Meizu Watch… beh fare due più due non è difficile! Quasi sicuramente gli auricolari vedranno la luce insieme allo smartwatch del brand, ma purtroppo per ora manca ancora una data. Il mese di dicembre non è ancora terminato ed è probabile che il lancio sia fissato nel corso delle prossime settimane. Resta da vedere se il debutto di questi accessori rientrerà nel Q4 2020 oppure se slitteremo a gennaio.

魅族watch真的快了,嘉德在做电池,额定容量420mah。然后那个神似app的anc tws也快了[吃瓜] — Digital Chat Station (@StationChat) December 12, 2020

Quale che sia il destino delle prossime cuffie TWS del brand, di certo non manca molto all'uscita, come dimostra anche la certificazione dedicata alla custodia di ricarica. Il documento fa riferimento esplicitamente ad un case per cuffie TWS con ANC, svelando in parte il design.

Sfortunatamente non viene riportato il nome commerciale del prodotto, ma visto il look e conoscendo l'azienda è probabile che si tratterà delle prossime Meizu POP 3. In merito al design, le immagini mostrano una custodia a ciottolo, con un indicatore LED, un pulsante di accensione e la porta USB Type-C per la ricarica.

Le cuffie TWS ANC di Meizu sono in arrivo! | Aggiornamento 5/01

In precedenza ci siamo chiesti se il debutto delle prime cuffie TWS con ANC di Meizu fosse dietro l'angolo o meno: la risposta arriva dal direttore del marketing in un commento su Weibo. Wan Zhiqiang – questo il nome del dirigente – non ha snocciolato alcun dettaglio tranne il periodo di uscita, fissato proprio per il mese di gennaio. Mancherebbe quindi pochissimo al debutto degli auricolari, che al momento sono ancora avvolti dal mistero. Si vocifera che si tratti delle Meizu POP 3 ma al momento l'azienda non ha ancora confermato il nome.

