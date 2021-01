Con l'arrivo della serie 17 (di cui qui trovate tutti i dettagli), la compagnia cinese ha chiuso il capitolo smartphone per quest'anno, annunciando che non saranno presentati altri modelli. Ovviamente questo non significa che non sentiremo più parlare di Meizu: l'azienda, infatti, è in procinto di lanciare il suo primo smartwatch, con tanto di un sistema proprietario dedicato agli indossabili. Nel frattempo i leaker non se ne stanno di certo con le mani in mano ed iniziano a fioccare le primissime indiscrezioni sul futuro Meizu 18, il potrebbe debuttare anche in versione Max 5G: ecco tutti i dettagli sulle presunte specifiche ed il design.

Aggiornamento 25/01: un nuovo leak ci indica un lancio vicino per la serie Meizu 18. Ve ne parliamo a fine articolo.

Meizu 18: arrivano le prime indiscrezioni sul nuovo flagship (da prendere con le pinze!)

Design e display

Il primo segnale dalla Cina ci arriva da un leaker su Weibo, il noto social asiatico, che riporta la possibile esistenza di Meizu 18 Max 5G. Non è dato di sapere se si tratti di una variante maggiorata oppure del nome effettivo dello smartphone, ma comunque l'indiscrezione è accompagnata da un render e dettagli sulla scheda tecnica.

L'immagine appare poco probabile ed alcune specifiche sono discutibili, ma si tratta comunque di un buon punto di partenza. Secondo questo leak, il flagship avrà dalla sua un pannello OLED 3K tutto schermo, praticamente privo di cornici e con una fotocamera da 32 MP integrata sotto il display (non sono visibili fori o tacche).

Meizu 18 si ispira a Samsung in questi nuovi render

Dopo aver visto un design particolare e di certo stravagante per la compagnia cinese, ora tocca ad un'ipotesi leggermente più credibile. Alcuni utenti di Weibo hanno messo in evidenza la tendenza del brand a seguire le orme di Samsung (se così possiamo dire…), confrontando il designi degli ultimi modelli del gigante tecnologico con i vari top di gamma di Meizu.

Ebbene l'immagine si conclude ovviamente con un concept render dedicato a Meizu 18, con un design che potrebbe non essere poi così lontano dalla realtà. Se il flagship trarrà ispirazione da Samsung Galaxy S20, a questo punto è lecito ipotizzare la presenza di un ampio pannello con punch hole centrale e una Quad Camera rettangolare, posizionata nell'angolo in alto a sinistra della back cover. Ovviamente non può mancare il solito Flash LED circolare, ormai marchio di fabbrica della serie top di Meizu. Che ve ne pare di questa soluzione?

Hardware

Tornando al leak precedente, ossia quello dedicato al presunto modello Max, abbiamo anche una panoramica delle specifiche: sul retro è presente un modulo fotografico circolare, con un sensore principale da 64 MP ed ottica ZEISS. Non mancheranno speaker stereo ed un motore di vibrazione migliorato per il feedback durante i giochi ma la vera novità riguarda la ricarica rapida, da 120W cablata e da 45W wireless.

Lato hardware, ovviamente, avremo il prossimo chipset di Qualcomm, accompagnato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Ad offrire una conferma ufficiale in tal senso, la compagnia cinese ha confermato su Weibo che il suo prossimo top di gamma avrà lo Snapdragon 888, presumibilmente il futuro Meizu 18.

1 di 2

Un ennesimo leak – lo vedete in alto – ci mostra un design completamente diverso, con un display più in linea con la serie 16. Il retro è dominato da una colorazione doppia, con una striscia nera ed una quad camera con un sensore principale da 108 MP. Il display – si dice – sarà un'unità 2K con refresh rate a 120 Hz. Com'è facile immaginare, viene citato ancora una volta lo Snapdragon 888 (ex 875), con almeno 10/12 GB di RAM.

Spunta anche Meizu 18 Pro, con tanto di specifiche

All'interno del social TikTok un account ha postato uno screenshot contenente le presunte specifiche non solo di Meizu 18, ma anche dell'inedito Meizu 18 Pro. Non è chiaro se si tratti del succitato Max o se ci saranno tre modelli a sfaccettare la proposta di fascia alta dell'azienda.

Prendendo per buono quanto indicato (l'affidabilità della fonte non è al top), partiamo dall'unica specifica uguali per entrambi. Sia su Meizu 18 che su 18 Pro c'è lo Snapdragon 888 a muovere l'impianto tecnico, ma tutto il resto presenta delle variazioni. Sulla variante base c'è uno schermo AMOLED da 6,58″ con refresh rate a 90 Hz ed una selfie camera da 32 MP. Sul retro, invece, la tripla fotocamera comprende sensori da 64+8+2 MP, mentre la batteria è una 4.400 mAh con ricarica rapida a 55W.

Spostandosi sul vero top di gamma, Meizu 18 Pro sale nelle dimensioni con uno schermo da 6,67″ e refresh rate maggiorato a 120 Hz. Il sensore frontale è sempre da 32 MP ma è una dual selfie camera, della quale non viene specificato il secondo sensore. Aumenta anche il numero di sensori posteriori, con una 64+13+8+5 MP, così come la batteria. La batteria è stranamente più piccola, una 4.200 mAh ma dotata di ricarica cablata a 100W e wireless a 40W.

Prezzo e data d'uscita | Aggiornamento 25/01

La stessa compagnia ha detto che Meizu 18, arriverà durante la prima metà del 2021. E forse potrebbe non mancare molto, come dimostra la comparsa dello smartphone (per quanto sia oscurato, ovviamente) sugli store cinesi.

Solitamente ciò avviene a poca distanza dalla presentazione, anche se è ancora presto per sbilanciarci. Nello screenshot vediamo il 17 febbraio come possibile data, ma prendetela con le pinze.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu