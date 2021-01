Nel corso della seconda metà del 2020, LG ha lasciato tutti di stucco con il suo smartphone dal display rotante, una soluzione pensata per facilitare il lavoro dei content creator e per gli amanti della multimedialità. LG Wing è uno smartphone senza mezzi termini – o lo si odia o lo si ama – e qualunque sia la vostra reazione è impossibile restare indifferenti: ma quale sarà stato il giudizio di DxOMark sulla fotocamera?

LG Wing: ecco quanto ha totalizzato la fotocamera su DxOMark

Il comparto fotografico di LG Wing è affidato ad un triplo modulo con un sensore principale da 64 MP e due grandangolari da 13 MP e 12 MP (quest'ultimo con il supporto alla Gimbal Motion Camera quando il display è ruotato). Per quanto riguarda la valutazione di DxOMark, la fotocamera del dispositivo ha totalizzato 110 punti suddivisi in 110, 63 e 102, rispettivamente per foto, zoom e video.

Come fa notare lo stesso team del portale, lo smartphone offre un punteggio simile a quello di un altro dispositivo “sperimentale”, ossia il Galaxy Z Fold 2 di Samsung. Di certo LG Wing offre vari punti di forza, come la resa nei colori, le performance dello zoom, l'esposizione precisa ed un livello di rumore abbastanza controllato. Tuttavia la stabilizzazione video non risulta sempre convincente, mentre la maggior parte degli scatti sembra mostrare un livello di dettaglio non entusiasmante.

Come al solito in questi casi, vi invitiamo a dare uno sguardo ai test completi di DxOMark (trovate il link in fonte), con tutti i dettagli sulla loro valutazione ed i sample scattati con il dispositivo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu