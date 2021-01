Nelle scorse ore LG ha presentato Wing il primo smartphone facente parte del programma Explorer Project, un'iniziativa volta ad esplorare ed approfondire l'esperienza tecnologia, al fine di realizzare nuove feature e form factory sperimentali. Insomma, si tratta di uno sguardo al futuro che non si limita ad un'osservazione passiva di ciò che potrebbe essere, ma di un qualcosa finalizzato a trasformare in realtà quello che possiamo immaginare (ovviamente nei limiti del possibile). Il modello Wing rappresenta un passo avanti da non sottovalutare in tal senso, proponendo un'alternativa a design diventati ormai standard. Ma le novità di LG non finiscono qui e osservando il video dell'evento di lancio del nuovo smartphone in tanti hanno notato un dettaglio interessantissimo: un dispositivo con display estendibile!

Aggiornamento 12/01: LG Rollable spunta al termine della conferenza LG al CES 2021. Trovate tutti i dettagli nella categoria “Display & Hardware”.

LG Wing sarà in buona compagnia: nel futuro della serie c'è uno smartphone con display estendibile

Purtroppo il terminale in questione è stato avvistato solo per una manciata di secondi e quello che vedete in alto è il fermo immagine proveniente dalla clip dedicata all'evento di lancio di LG Wing. Non viene svelato il design a tutto tondo, ma è possibile scorgere solo il profilo di questo misterioso smartphone: più che sufficiente per osservare il display estraibile. Tirando il mento del dispositivo è possibile allungare il pannello, in modo da poter beneficiare di una maggiore superficie.

Ovviamente LG non ha svelato assolutamente nulla in merito a questo modello, il quale – ovviamente – andrà ad arricchire il roster di Explorer Project. Per quanto riguarda il lancio, al momento non è dato di sapere se si tratti di una novità in arrivo alla fine di quest'anno; tuttavia appare poco probabile (visto il debutto del Wing) e di conseguenza è lecito immaginare che bisognerà attendere il 2021 per saperne di più.

Questa non è la prima volta che LG si cimenta in un'impresa di questo tipo: in realtà l'azienda ha già mostrato un prototipo di TV con display OLED arrotolabile e anche competitor, come nel caso di BOE, sono al lavoro in tal senso.

Ecco come potrebbe essere lo smartphone di LG Explorer Project con display estensibile

Con il lancio di LG Wing, la compagnia asiatica ha dato il via al programma Explorer Project, il quale mira a portare innovazione – nel vero senso della parola – nel settore degli smartphone. Dopo il capitolo Wing, il prossimo dispositivo della serie avrà dalla sua un display estensibile o arrotolabile, una soluzione che LG implementerà nel prossimo futuro ma che comincia già a fare capolino in alcuni brevetti pubblicati a settembre 2020. La richiesta della documentazione risale ad agosto 2019, quindi il design potrebbe essere solo un punto di partenza.

Il documento in questione ci mostra un dispositivo con display pieghevole, il quale può essere arrotolato all'interno del corpo. All'apparenza sembra di essere di fronte ad un normalissimo smartphone, eppure il pannello è estensibile su due lati, trasformando il telefono in un vero e proprio tablet. Il display è un'unità OLED inserita in un alloggiamento in metallo. Insieme al pannello anche la cornice è in grado di estendersi.

Come si evince nelle immagini in alto – frutto di una ricostruzione sulla base del brevetto – il successore di LG Wing e prossimo modello dell'Explorer Project è destinato a portare un'ennesima ventata di freschezza nel mondo degli smartphone. E chissà, forse un display estensibile o arrotolabile potrebbe essere la risposta giusta ai modelli pieghevoli: massime prestazioni, ma con il minimo ingombro!

LG Rollable oppure LG Slide: è questo il nome del nuovo smartphone? | Aggiornamento 06/11

Dopo l'ultimo brevetto relativo al primo smartphone del brand con display estensibile o arrotolabile, ecco che arriva anche il possibile nome: LG Rollable! L'azienda ha presentato un nuovo marchio registrato in Europa che si presenta come un chiaro indizio in merito al futuro del programma Explorer Project. Il nome in questione è stato registrato il 2 novembre 2020 e fa riferimento a prodotti di classe 9, che comprende appunto anche gli smartphone.

Oltre al nome Rollable è spuntato anche un ennesimo marchio registrato, questa volta con riferimento ad un dispositivo chiamato LG Slide. Anche se i termini potrebbero sembrare in contrasto con lo spirito del futuro smartphone (i device slider ci ricordano tutt'altra cosa), in realtà potrebbe calzare a pennello: per “aprire” il display estensibile bisognerebbe “far scorrere” il pannello nel suo meccanismo, quindi il termine Slide potrebbe non essere poi così scorretto come sembra al primo impatto.

Ovviamente esiste anche un'altra possibilità, ossia che LG Slide sia un modello completamente diverso, magari con stesso spirito del Wing ma con un Second Display che si rivela scorrendo il pannello principale (anziché ruotandolo). Come al solito si tratta solo di ipotesi e l'ultima parola spetta alla compagnia asiatica.

Display & Hardware

Arrivano anche le prime specifiche tecniche di LG Rollable (probabilmente sarà questo il suo nome ufficiale) grazie ad un leak proveniente da un insider sudcoreano. Tale prodotto, dunque, potrebbe mostrare un display arrolotabile da 6,8″ che avrà la possibilià di espandersi arrivando fino a 7,4″. Qui, però, la risoluzione standard sarà di 1.080 x 2.428 pixel, con un form factor in 20:9. Nelle ultime ore, inoltre, tale smartphone è comparso anche al termine della conferenza di presentazione dei nuovi prodotti LG al CES 2021. Proprio negli ultimi istanti, infatti, l'azienda ha mostrato tale modello in video, durante la fase di chiusura del display. Nei 10 secondi al termine del video qui sotto potete dare un'occhiata a questo device.

LG Rollable dovrebbe essere basato sull'ultimo SoC di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 888, coadiuvato dalla presenza di ben 16GB di RAM. Sotto questo aspetto, quindi, il device risulterebbe essere piuttosto prestante, concorrendo attivamente con tutti gli altri top di gamma che usciranno nel corso del 2021.

Prezzo & Disponibilità

Ancora non abbiamo nessuna informazione ufficiale riguardo il prezzo, ma si parla di una cifra vicina ai 2.359 dollari, quindi circa 1.925 euro. Non certo un prodotto, quindi, alla portata di tutti, ma la cosa non ci stupisce più di tanto. Al momento, infatti, esistono altri prodotti che già raggiungono queste cifre, come Samsung Galaxy Z Fold 2.

Per quanto riguarda la disponibilità, almeno stando a quanto comunicato da questo insider, il dispositivo potrebbe arrivare a marzo 2021, ma attendiamo qualche comunicazione ufficiale in merito a tale aspetto.

