La testata The Elec – focalizzata proprio sull'industria tecnologica coreana – ha pubblicato un report secondo cui LG sarebbe stata in procinto di dire addio al mercato degli smartphone. In base a quanto dichiarato dal portale – anche se il report è stato prontamente cancellato – l'azienda avrebbe notificato ai suoi dipendenti sudcoreani la chiusura della divisione smartphone. Inoltre la compagnia avrebbe fatto un annuncio ufficiale entro la fine del mese di gennaio, in modo da rendere pubblica la cosa.

LG pronta a rinunciare al mercato degli smartphone? Arriva la smentita

Il report continua affermando lo sviluppo e l'uscita di Project I (si tratta del nome in codice dello smartphone arrotolabile che abbiamo conosciuto al CES 2021) non sarebbe stata interrotta, anzi il device sarebbe stato l'ultimo modello del brand asiatico. Quindi LG è davvero pronta a dire addio al settore degli smartphone?

Come anticipato poco sopra, stranamente il report è stato rimosso. Ciliegina sulla torta, il team di XDA ha contattato LG per avere qualche dettaglio, ma il portavoce della compagnia (Ken Hong, Head of Global Corporate Communications) ha smentito quanto dichiarato dalla testata. LG non è intenzionata ad abbandonare il mercato degli smartphone e per quanto riguarda il device arrotolabile, arriverà nel corso del 2021 (come da copione).

Insomma, la compagnia asiatica continuerà a puntare anche sul settore della telefonia seppur con qualche compromesso. Infatti, XDA ricorda che l'azienda ha precedentemente sospeso parte della produzione di smartphone in patria, pianificando di portare una fetta di questa produzione (dedicata ai modelli economici e di fascia media) in Cina. In questo modo il brand potrebbe tagliare i costi e concentrarsi liberamente sui futuri modelli top (e quelli sperimentali, si pensi al modello Wing).

