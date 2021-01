Con l'arrivo dello Snapdragon 888 è partita la corsa al chipset high-end e tra i protagonisti troviamo – ovviamente – quasi tutti i principali brand cinesi, con Xiaomi in testa. Per quanto riguarda vivo, in rete sono già apparsi i presunti benchmark dedicati ad un modello equipaggiato con l'ultimo SoC di Qualcomm. Ma potrebbe trattarsi anche di un nuovo flagship da gaming e viene da pensarlo anche dando uno sguardo alle prime indiscrezioni sul futuro iQOO 7 Pro, oggetto di vari leak ma anche di tante conferme ufficiali su design e data di uscita.

Aggiornamento 4/01: arriva la prima immagine dal vivo dedicata al dispositivo. La trovate nella sezione “Design” qui sotto, insieme ad un render che mostra la parte frontale.

iQOO 7: tutto quello che sappiamo su immagini, specifiche, prezzo e uscita

Design e display | Aggiornamento 4/01

Per il nuovo smartphone di iQOO del 2021 si sono avute nelle scorse settimane i primi “sussulti” nelle indiscrezioni, ma non si era ancora parlato del design, né erano state svelate immagini in merito. Fino all'ultimo post del brand stesso, che ha svelato sia appunto il design che dovrebbe avere nelle prime immagini ufficiale, sia il nome iQOO 7, che dovrebbe arrivare anche in versione speciale in quanto sarà lo smartphone del team di eSport KPL, così come lo è stato iQOO 5 Pro qualche mese fa.

A livello di display, invece, qui dovrebbe essere presente un pannello AMOLED da 6.56″ con risoluzione FHD+ (2376 x 1080 pixel) e fotocamera punch hole. Non mancherebbero, poi, un refresh rate a 120 Hz (confermato anche dai benchmark che trovate più avanti), il supporto all'HDR10+ ed un rapporto di forma di 20:9. Il look generale sembrerebbe ispirarsi – seppur con le dovute differenze – ai nuovi modelli della serie vivo X60, dettaglio che non stupisce data la “vicinanza” tra i due brand.

La parte frontale ci viene mostrata da un leaker cinese, il quale conferma la presenza di un display con un foro in alto al centro del pannello. Ciliegina sulla torta arriva anche un'altra immagine, stavolta uno scatto dal vivo che immortala iQOO 7 e la sua confezione di vendita.

Salta subito all'occhio il design della back cover, caratterizzata da quella che sembra essere una texture a creste. Al momento non è dato di sapere se si tratti solo di un effetto visivo oppure se cambierà qualcosa al tatto.

Hardware, software e benchmark

Tramite un teaser poster ufficiale, l'azienda cinese ha confermato che iQOO 7 sarà mosso dallo Snapdragon 888, accompagnato da memorie RAM LPDDR5 e UFS 3.1. Nel caso in cui vogliate un assaggio della potenza del prossimo flagship, in basso trovate anche i primi benchmark su Antutu. Il dispositivo ha totalizzato la bellezza di 752.935 punti, un valore superiore anche a quello ufficiale condiviso da Qualcomm (e ai 745.942 punti di Mi 11). La versione testata presenta 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Tra parentesi, i benchmark confermano anche la presenza di un pannello a 120 Hz. Oltre ad Antutu, il flagship – con la sigla V2049A – è stato individuato anche su Geekbench, sempre con lo Snapdragon 888 e con punteggi in linea con quanto visto sulla piattaforma.

Similmente all'attuale iQOO 5 Pro, poi, pare che il prossimo dispositivo della famiglia avrà dalla sua il supporto alla super ricarica rapida del brand da 120W. La conferma arriva dal teaser che vedete in alto. La batteria dovrebbe essere un'unità da 4.000 mAh.

L'attuale modello 5 Pro si è distinto sia per stile che per potenza, rivelandosi come uno degli smartphone più apprezzati in patria (di questa seconda metà del 2020). Di conseguenza le aspettative sono alte, ma DigitalChatStation smorza i toni: sembra che più che uno smartphone inedito l'azienda lancerà una sorta di versione potenziata del 5 Pro. Comunque resta da vedere se ci saranno altre novità degne di nota oltre al chipset.

Inoltre, l'azienda cinese ha già confermato l'arrivo di Origin OS a bordo della serie da gaming, quindi è molto probabile che i futuri iQOO 7 e 7 Pro siano dotati della nuova interfaccia.

Fotocamera

Sono uscite alcune informazioni più precise riguardo tale comparto, anche se ancora non sono state confermate. Pare, quindi, che il prossimo iQOO 7 sia dotato di un sensore principale da 48MP con supporto al sistema OIS. Nonostante tutto, però, ci pare strano che il brand abbia optato per una soluzione di questo tipo, soprattutto dopo aver introdotto su iQOO 5 e 5 Pro degli obiettivi fotografici da 50MP. Confidiamo sul fatto, quindi, che le informazioni di Digital Chat Station non siano poi così accurate in questo caso. Ma, come si dice sempre in questi casi, mai dire mai.

Nel frattempo l'insider ha pubblicato anche il primo sample fotografico di iQOO 7, “confermando” che il dispositivo utilizzerà un sensore principale Sony IMX598 da 48 MP (con OIS).

Scheda tecnica (presunta)

Quella che vedete di seguito è la scheda tecnica completa di iQOO 5 Pro, con tutti i dettagli precisi (e che almeno una buona parte potrebbe essere ripresa dal nuovo smartphone, fatta eccezione per il SoC ovviamente):

dimensioni 159.6 x 73.3 x 8.9 mm per un peso di 198 grammi;

display AMOLED curvo da 6.56″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) con fotocamera punch hole, refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+ e rapporto 20:9;

processore Qualcomm Snapdragon 865 fino a 2.84 GHz con tecnologia Multi Turbo 4.0;

GPU Adreno 650;

8/12 GB RAM LPDDR5;

128/256 GB di memoria interna UFS 3.1;

sensore d'impronte digitali sotto il display;

tripla camera da 50 + 13 + 13 MP con sensore principale Samsung GN1, grandangolare 120° e teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 5X e ibrido 60X;

selfie camera da 16 MP (f/2.45);

batteria da 4.000 mAh con ricarica ultra rapida a 120W;

supporto Dual SIM 5G SA/NSA, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 Tri-Band 2.4/5.1/5.8 GHz, GPS/Glonass/Beidou/Galileo, due slot schedine, Type-C, NFC;

raffreddamento a liquido VC, certificazione KPL con vibrazione 4D, doppio speaker stereo Hi-Res Audio 120 dB, Monster Engine, tastiera digitale Mechanical LoFree;

sistema operativo Android 10 con iQOO UI 1.5.

iQOO 7 – Prezzo e data d'uscita

Il nuovo iQOO 7 sarà uno dei primi flagship con Snapdragon 888 del 2021: la data di uscita è fissata per l'11 gennaio, come annunciato dalla stessa azienda tramite i canali social cinesi. I primi poster pubblicitari (anche se alquanto grossolani…) sono apparsi anche in un negozio fisico in Cina, riportando la presenza della ricarica da 120W e soprattutto lasciando intendere che le vendite potrebbero cominciare a distanza di pochi giorni dall'evento di lancio.

Al momento non ci sono indiscrezioni circa il prezzo di iQOO 7; inoltre non è dato di sapere se il dispositivo sarà solo oppure accompagnato anche da una variante Pro.

