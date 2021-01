Iliad down: problemi per l’operatore, disservizi in tutta Italia

Non accennano a placarsi i problemi per Iliad: dopo le bizzarre “intercettazioni” segnalate nella scorsa giornata, oggi è andata giù la rete a cui si appoggia l'operatore. Ne consegue che gli utenti di praticamente tutta Italia non stanno riuscendo a utilizzare la rete in alcun modo. Il problema sembra riguardare quasi esclusivamente la connettività, mentre l'operatività delle telefonate non sembrerebbe essere stata intaccata. Noi stessi abbiamo provato con la nostra SIM Iliad in zona Napoli e non riusciamo a navigare sotto rete dati.

Iliad down: gli utenti di tutta Italia non riescono ad utilizzare l'operatore

Alcuni utenti hanno anche segnalato l'impossibilità di accedere al sito ufficiale Iliad, anche se al momento sembrerebbe essere tornato a funzionare normalmente. Si spera che in queste ore la situazione sia ripristinata, permettendo ai propri clienti di tornare ad utilizzare i propri smartphone nella consueta maniera.

Una brutta tegola per Iliad che si somma alle peculiari testimonianze della scorsa giornata. Sui social network, infatti, alcuni utenti hanno segnalato delle interferenze in fase di chiamate non poco preoccupanti. In poche parole, c'è chi ha sentito le chiamate di altri durante le proprie telefonate: nel momento in cui provavano a telefonare a qualcuno, un problema di rete gli faceva sentire la telefonata di qualcun altro. Un problema non legato esclusivamente ad Iliad, ma anche a TIM e MVNO associati come Kena Mobile e CoopVoce. Fortunatamente questo problema è sparito, come confermato dagli operatori.

