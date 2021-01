Oltre ai saldi di Honor (che trovate qui) sono partite anche le offerte della Huawei Week con tante offerte dedicate a smartphone, smartwatch, tablet e accessori. Le promo dureranno fino al prossimo 29 gennaio 2021: avete quindi un po' di tempo per beneficiare dell'iniziativa e dei ribassi fino al 40% di sconto, ma ovviamente fino ad esaurimento scorte.

Huawei Week: tutte le offerte per i saldi di gennaio 2021

Come anticipato in apertura, le promozioni della Huawei Week di gennaio 2021 riguardano varie categorie di prodotti tech. Se siete in cerca di offerte sugli smartphone Huawei – come i modelli top P30 Pro e Mate 40 Pro – potete beneficiare anche di vari bundle: ad esempio il modello della serie P viene proposto al 46% di sconto (549€) con Watch GT 2e incluso. Gli sconti continuano anche per i laptop, come il terminale premium Matebook X Pro e i modelli della famiglia D.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DELLE OFFERTE

Ovviamente i saldi di Huawei comprendono offerte per tutte le tasche: presenti all'appello anche vari mid-range, come l'intramontabile P Smart 2021 a 199€ e Nova 5T a 249€. Troviamo poi cuffie, tablet e smartwatch di tutti i tipi e di tutte le fasce di prezzo. Per saperne di più non vi resta che dare un'occhiata alla pagina dello store dedicata agli sconti. Prima di lasciarvi ricordiamo ancora una volta che le promo della Huawei Week termineranno il 29 gennaio, salvo esaurimento scorte.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu