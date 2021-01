Più avanziamo con la tecnologia, più necessitiamo di connessioni sempre più veloci e stabili. Per questo Huawei, leader in soluzioni Internet e Wi-Fi, è pronta a lanciare un sistema con il router in Fibra ottica che permette di avere il Gigabit in ogni stanza, con la tecnologia FTTR (Fiber-to-the-Room).

Huawei: ecco come funziona il router Wi-Fi del sistema in fibra ottica FTTR (Fiber-to-the-Room)

Per quanto possa risultare veramente futuristico un sistema di Fibra ottica domestico “tutto ottico”, Huawei pare averlo reso realtà con un router in grado di supportare ripetitori ottici in grado di avere il massimo della connessione Gigabit 6 in ogni angolo della casa.

Questo grazie alla tecnologia Fiber-to-the-Room, cioè FTTR, che permette di non perdere la super larghezza di banda che garantisce Huawei Starlight Wi-Fi 6, che combina appunto un modem ottico e router in una sola soluzione. Con questa soluzione, sarà possibile eseguire videoconferenze, VR, riproduzione di video 8K, trasmissioni live e HD multicanale, oltre allo smart home.

Questo sistema Wi-Fi permette di ottenere una commutazione di livello millisecondo attraverso protocolli roaming intelligenti, al fine di arrivare appunto in ogni stanza, come impone la tecnologia di Huawei. Tra l'altro, l'impatto energetico sarà molto basso dato che consuma solo 0.37 kWh al giorno.

Attualmente questo sistema router Wi-Fi FTTR è esclusiva della Cina, ma la speranza è che arrivi presto anche in Occidente per proiettarci verso una nuova dimensione di connessione.

