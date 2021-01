Aprirsi a più mercati, aprendosi a nuove soluzioni e prodotti. Il diktat di Huawei sembra chiaro: creare una gamma completa di dispositivi in più contenuti. Per questo, da quest'anno Huawei porterà in Europa, in uno dei suoi mercati più floridi, PC Desktop, monitor e occhiali VR.

Huawei: l'arrivo di PC Desktop, monitor e occhiali VR in Europa parte dalla Russia

Qualche mese fa il colosso cinese si portò nel mercato dei desktop con i suoi MateStation, riservati al mercato cinese e con finalità aziendali e governative. Chiaro però, che le mire del brand sia allargare non solo al tipo di utente, ma anche a più mercati questa soluzione informatica.

E secondo i media russi, Huawei partirà proprio dalla Russia per la vendita di PC, monitor e occhiali VR, oltre ovviamente al catalogo molto ampio di prodotti già presente sul mercato, come i notebook, che in tutta Europa stanno dicendo la loro.

Non è ben chiaro ora se i PC Desktop avranno, per il momento, la stessa finalità della Cina oppure partiranno direttamente con il settore Consumer. Questo è sicuramente un ingresso di mercato interessante, che potrebbe estendersi in un paio di anni in tutta Europa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu