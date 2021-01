Huawei P30: parte ufficialmente il roll-out di HarmonyOS

Possessori di Huawei P30, è tempo di aggiornamenti: ma no, non mi riferisco ad Android 11 (ahimè), bensì ad HarmonyOS. Ebbene sì, la compagnia ha ufficialmente dato il via alle danze, aprendo al pubblico il rilascio del nuovo firmware. Una notizia che da un lato solletica la curiosità per un nuovo sistema operativo in città, ma dall'altro allontana la possibilità che P30 riceva effettivamente il tanto richiesto aggiornamento ad Android 11.

È giusto precisare che l'aggiornamento ad HarmonyOS per Huawei P30 riguarda il panorama cinese, almeno per il momento. La segnalazione è comparsa proprio sul social asiatico Weibo, con tanto di screenshot che segnala l'arrivo della build 2.0.0.33 dell'OS di Huawei con un peso di ben 4,03 GB. Fa strano vedere che sia Huawei P30 a ricevere questo aggiornamento. Non solo non è uno dei modelli più recenti in circolazione, ma è anche uno degli ultimi ad essere uscito pre-ban e con i servizi Google. Probabilmente per le unità europee di P30 non cambierà nulla, almeno nell'immediato.

È tempo di HarmonyOS per Huawei P30: parte il roll-out pubblico

Il futuro di Huawei rimane ancora nebbioso. HarmonyOS dovrebbe rappresentare un caposaldo per il suo proseguo, sia in Asia che in occidente. Nonostante Honor si sia smarcata e stia per riaccaparrarsi dei servizi Google, il destino di Huawei sembrerebbe essere quello di rimanere nella Entity List. A meno che il neo presidente Joe Biden decida di cambiare idea, l'azienda dovrà giocoforza distaccarsi da Android. Ma se in Asia l'avvento di HarmonyOS sta prendendo piede, in Europa continuiamo a non capire quale sarà il percorso.

Forse ne sapremo di più con il lancio della serie Huawei P50, quelli che potrebbero essere i primi telefoni con HarmonyOS pre-installato. Addirittura si vocifera che la sua variante Global possa avere un sistema dual-boot con Android: una decisione che, se confermata, porterebbe avanti la tesi secondo cui Huawei non sia ancora pronta a fare “il grande salto” in un mercato attualmente così delicato come quello europeo. Fra l'altro, ulteriori dubbi sono saltati fuori con la prova di HarmonyOS, dalla quale è fuoriuscita una somiglianza fin troppo marcata con l'attuale EMUI 11 su base Android.

