Quando a inizio 2019 fu presentato Huawei Mate 20, il brand presentò anche una sua soluzione di storage molto particolare. Chi ricorda infatti, la NanoSD doveva essere la soluzione compatta ma capiente in memoria di Huawei per i suoi top gamma e che pare voglia aggiornare con una versione “Plus”.

Huawei NanoSD Plus: registrato il marchio, tra quanto arriva?

A rivelare l'esistenza di un'idea di una nuova Micro SD a misure ridotte di Huawei è l'ente di proprietà intellettuale cinese che mostra la registrazione del marchio “Huawei NM Plus“, dove NM sta proprio per Nano Memory, come viene chiamata in patria. Purtroppo non ci sono molti dati in merito alle specifiche di questo supporto oltre al nome.

Quello che si può ipotizzare però è la capienza di questo nuovo modello, dato che quello precedente era da 256 GB, con una velocità da 90 MB/s. Quindi è facile realizzare che possa avere almeno il doppio dello storage, ma anche il doppio della velocità, se non il triplo considerando quanto sono veloci, ad esempio, le memorie di Mate 40 Pro.

Ipotesi, ovviamente, ma non è escluso affatto che possa arrivare in concomitanza dei nuovi Huawei P50, che ad oggi hanno tanti rumor sulle specifiche e che potrebbero portare in dote anche la NanoSD Plus.

