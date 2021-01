Uno dei quesiti più grandi per Huawei nel 2021 è sostanzialmente: quale chipset muoverà i propri smartphone? In questi mesi si è vociferato di tutto, da MediaTek a Qualcomm, mantenendo però viva l'idea dei chipset Kirin 9000 proprietari, che Huawei pare aver riservato alla produzione dei prossimi P50 e Mate 50, sebbene non siano moltissimi.

Huawei: le scorte di chipset Kirin 9000 per P50 e Mate 50 dietro al sold out rapido di Mate 40

A rivelare questa possibilità, è stato un addetto ai lavori di Huawei, che spiega che la strategia del brand per i top 2021 mira ad utilizzare le scorte rimaste degli 8 milioni di chipset Kirin 9000 e 9000E inizialmente pensati per Mate 40 anche per la serie P50 e Mate 50.

Questo è possibile però solo grazie al fatto che la compagnia ha riservato alla gamma Mate 40 solo una piccola parte di questo carico di chipset (con conseguente rapido sold out) e che quindi con parsimonia Huawei si è assicurata la produzione anche dei prossimi flagship senza grossi intoppi.

Non sappiamo se questa situazione sarà destinata a cambiare, almeno per Mate 50 in quanto la serie P riceve sempre più conferme per i Kirin, ma è chiaro che Huawei non ha intenzione di mollare un primato conquistato con fatica durante tutto il 2020, quanto meno in patria e all'avvento della distribuzione di massa di HarmonyOS.

