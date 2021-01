Huawei Mate 20 X si aggiorna ad EMUI 11 Stabile

Dopo un periodo di rallentamento, la EMUI 11 Stabile continua a diffondersi ed oggi inizia a farlo anche su Huawei Mate 20 X. Il team di sviluppo software ha fatto ufficialmente partire il roll-out del major update per i possessori di questo smartphone. Giusto qualche ora fa l'aggiornamento è stato avvistato anche dagli utilizzatori del pieghevole Mate XS e del tablet high-end MatePad Pro.

L'aggiornamento alla EMUI 11 inizia a farsi strada su Huawei Mate 20 X

Per il momento l'aggiornamento alla EMUI 11 Stabile per Huawei Mate 20 X è partito in Cina, mentre per quello Global sarà necessario attendere ancora. La build è la EMUI 11.0.0.225 e le novità sono le seguenti:

Always On Display (AOD) : AOD consente agli utenti di personalizzare il proprio schermo e mostrare il proprio stile personale aggiungendo testo e immagini alla schermata di blocco.

: AOD consente agli utenti di personalizzare il proprio schermo e mostrare il proprio stile personale aggiungendo testo e immagini alla schermata di blocco. MeeTime : Oltre alle chiamate vocali e video HD, MeeTime ti consente anche di inviare messaggi crittografati ed emoji animate, saltare avanti e indietro durante la riproduzione di messaggi vocali e inviare gruppi di immagini in una volta sola.

: Oltre alle chiamate vocali e video HD, MeeTime ti consente anche di inviare messaggi crittografati ed emoji animate, saltare avanti e indietro durante la riproduzione di messaggi vocali e inviare gruppi di immagini in una volta sola. Temi : Aggiunto il tema “Starry Night” per portarti nella bellissima notte stellata.

: Aggiunto il tema “Starry Night” per portarti nella bellissima notte stellata. Modalità Multi-Window : Multi-Window ti consente di aprire app in una finestra mobile per il multitasking. È possibile riposizionare la finestra mobile nella posizione desiderata o ridurla a una bolla mobile per un più facile accesso in seguito.

: Multi-Window ti consente di aprire app in una finestra mobile per il multitasking. È possibile riposizionare la finestra mobile nella posizione desiderata o ridurla a una bolla mobile per un più facile accesso in seguito. Animazioni più fluide : le nuovissime e intuitive animazioni in tutta la EMUI 11 creano un'esperienza utente più fluida, più unificata e visivamente piacevole quando si toccano elementi o si scorre sullo schermo.

: le nuovissime e intuitive animazioni in tutta la EMUI 11 creano un'esperienza utente più fluida, più unificata e visivamente piacevole quando si toccano elementi o si scorre sullo schermo. Effetto delicato : indipendentemente dal fatto che tu stia attivando o disattivando i toggles, gli effetti migliorano in tutto il sistema operativo per una maggiore soddisfazione visiva.

: indipendentemente dal fatto che tu stia attivando o disattivando i toggles, gli effetti migliorano in tutto il sistema operativo per una maggiore soddisfazione visiva. Super Notepad : il Blocco note ora supporta la modifica delle note contemporaneamente da più dispositivi Huawei. Ad esempio, puoi inserire una foto dal tuo telefono alla nota che stai modificando sul tuo tablet.

: il Blocco note ora supporta la modifica delle note contemporaneamente da più dispositivi Huawei. Ad esempio, puoi inserire una foto dal tuo telefono alla nota che stai modificando sul tuo tablet. Traduzione a livello di sistema : Sfoglia articoli o immagini in lingua straniera, premi con una o due dita per tradurre parole o paragrafi, regola liberamente l'area di traduzione, facile comprensione del contenuto e delle informazioni.

: Sfoglia articoli o immagini in lingua straniera, premi con una o due dita per tradurre parole o paragrafi, regola liberamente l'area di traduzione, facile comprensione del contenuto e delle informazioni. Uniformità duratura : è stato introdotto un nuovo standard per le animazioni di sistema, migliorando la velocità di avvio delle app e la fluidità delle operazioni generali.

: è stato introdotto un nuovo standard per le animazioni di sistema, migliorando la velocità di avvio delle app e la fluidità delle operazioni generali. Suonerie ritmiche : la vibrazione del sistema è stata aggiornata e le chiamate in arrivo e le sveglie ora hanno i propri modelli di vibrazione personalizzati. La combinazione di suoni stereo e vibrazioni coordinate ti offre un'esperienza più coinvolgente.

: la vibrazione del sistema è stata aggiornata e le chiamate in arrivo e le sveglie ora hanno i propri modelli di vibrazione personalizzati. La combinazione di suoni stereo e vibrazioni coordinate ti offre un'esperienza più coinvolgente. Permessi trasparenti : La finestra a comparsa dell'autorizzazione dell'applicazione mostra le istruzioni per scegliere di autorizzare o rifiutare (attualmente supportano alcune applicazioni).

: La finestra a comparsa dell'autorizzazione dell'applicazione mostra le istruzioni per scegliere di autorizzare o rifiutare (attualmente supportano alcune applicazioni). Anteprime delle app sfocate : Nella schermata delle attività recenti, le anteprime delle app protette da TrustSpace o App Lock vengono automaticamente sfocate o bloccate e nascoste per proteggere i tuoi dati privati.

: Nella schermata delle attività recenti, le anteprime delle app protette da TrustSpace o App Lock vengono automaticamente sfocate o bloccate e nascoste per proteggere i tuoi dati privati. Nascondi messaggio visualizzato: Quando si esegue lo screencasting in modalità mobile, abilitare la funzione Non disturbare messaggi, che consente di visualizzare le chiamate in arrivo del telefono e le notifiche del banner dei messaggi solo sull'interfaccia del telefono, proteggendo la privacy e garantendo la continuità dello screencasting.

