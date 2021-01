Sono ormai mesi che vediamo Huawei super impegnata nel fornire quanta più tecnologia al settore automobilistico. E l'ultima notizia riguarda lo sviluppo di un chipset Huawei HiSilicon Kirin totalmente dedicato alle automobili smart, in collaborazione con il colosso di auto BYD.

Huawei: BYD alleato per i chipset Kirin per automobili smart

La collaborazione tra Huawei e BYD nelle automobili è ormai storia nota, senza dubbio, visto che la stessa casa automobilistica cinese si servì dei Kirin 710A per alcuni suoi modelli. Ma dopo la scissione della sezione BYD Semiconductor, necessita di un fornitore per le sue auto smart e pare proprio che Huawei sia il candidato principale ad ovviare alla situazione.

Il colosso della tecnologia cinese è entrato a gamba tesa nel settore dell'automotive con componenti di rilievo per le auto smart, seppur non producendo vetture proprie ed un chipset proprietario HiSilicon Kirin non farebbe altro che legittimare la posizione di Huawei stessa. Non è chiaro quanto tempo ci vorrà prima che questo processo con BYD sia ultimato, ma segnerebbe un'ulteriore svolta nel mercato automobilistico, sempre più attento alla tecnologia.

Tra l'altro pare non sorprendere affatto gli esperti del settore in patria, visto che BYD utilizza in alcuni suoi modelli o utilizzerà il sistema operativo HarmonyOS, oltre a renderli compatibili per l'HiCar Smart Screen.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu