Arrivato sul mercato in quantità limitate ed esclusivamente, al momento, per la serie Mate 40, Kirin 9000 è senza dubbio uno dei migliori chipset sul mercato. Dalle notizie che lo anticiparono però, si lasciava intendere fosse l'ultimo prodotto da Huawei e HiSilicon, ma da un leaker attendibile arriva la notizia dell'arrivo di un possibile Kirin 9020 con processo a 3 nm, quanto c'è di vero?

Huawei Kirin 9020: chi potrebbe essere il produttore del chipset a 3 nm?

Il dubbio che si pone l'utenza in merito a questo Kirin 9020 di Huawei non è tanto se arriverà sul mercato, ma chi lo potrebbe produrre. Come ben sappiamo, TSMC ha prodotto la serie Kirin 9000 a 5 nm come apparente “canto del cigno” nella collaborazione con il colosso cinese ed attualmente è l'unica, con anche Samsung che si sta attrezzando, a poter lavorare per semiconduttori a 3 nm, sebbene le difficoltà non siano poche.

Non è escluso che l'aiuto possa provenire da Qualcomm in futuro, ma se si parla di 3 nm, è molto probabile che nell'aria c'è la volontà di un ritorno totale alla cooperazione tra Huawei e TSMC, che potrebbe superare lo scoglio sanzioni USA se l'amministrazione americana si deciderà a far crollare determinati attacchi.

Certo, Teme (Rodent950) ha sganciato la prima “bomba”, ma bisognerà capire se e come arriverà sul mercato, in attesa di sviluppi in merito alla prossima generazione di smartphone di Huawei, magari proprio con Kirin 9020.

C'è anche Kirin 9010

K9010 5nm+ (under development, can't produce)

K9020 3nm under development, unknown release) — Teme (特米)😷 (@RODENT950) January 2, 2021

Oltre alle notizie in merito a Kirin 9020, Rodent ha parlato anche del presunto Kirin 9010, chipset con processo a 5 nm che è sì in fase di sviluppo, ma che ha gli stessi problemi di produzione del sopracitato a 3 nm. Attualmente si resta nel capo dello sviluppo e purtroppo c'è la possibilità che non vedano mai la luce, ma c'è una storia tutta da scrivere in merito.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu