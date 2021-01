Come per il mese di settembre, anche quello di dicembre vede il rilascio di nuovi aggiornamenti per i molteplici modelli di Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme, ma non solo. Vista la quantità di updates che vengono pubblicati con cadenza giornaliera (o quasi), abbiamo deciso di proporvi questo articolo, con cadenza mensile, che contenga tutti (o quasi) gli aggiornamenti rilasciati. All'interno della lista trovate l'elenco dei vari produttori di riferimento, con i modelli che vengono via via aggiornati. Nel caso fossero updates di rilievo, troverete linkato l'articolo dedicato.

Ultimo aggiornamento: 4 gennaio (Xiaomi Mi 10T, Mi 10, Mi MIX 2S, Redmi K30 Pro, Note 9 4G, Note 8, Note 5, 9C NFC, OPPO A52, Huawei Mate 10 Lite, Enjoy 20, Enjoy 20, Enjoy 9e, Realme X2, V5)

Ecco tutti gli aggiornamenti rilasciata per i modelli Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi e non solo

XIAOMI

Xiaomi Mi 10T/10T Pro

04/01 – Xiaomi Mi 10T si aggiorna alla MIUI 12.0.16 EEA, con patch di sicurezza di dicembre ed ottimizzazioni per la rete dati.

Xiaomi Mi 10

04/01 – Xiaomi Mi 10 si aggiorna stabilmente ad Android 11 con la MIUI 12.2.7 China. Qua trovate tutti i dettagli.

Xiaomi Mi MIX 2S

04/01 – Xiaomi Mi MIX 2S si aggiorna alla MIUI 12.0.3 Global, con patch di sicurezza di dicembre ed ottimizzazioni per il Control Center.

REDMI

Redmi K30 Pro/K30 Pro Zoom

04/01 – Redmi K30 Pro si aggiorna stabilmente ad Android 11 con la MIUI 12.2.2.0 China. Qua trovate tutti i dettagli.

Redmi Note 9 4G

04/01 – Redmi Note 9 4G si aggiorna alla MIUI 12.0.10 China, con ottimizzazioni per stabilità e fluidità di sistema.

Redmi Note 8

04/01Qua trovate tutti i dettagli – Dopo un parziale rilascio, Redmi Note 8 torna ad aggiornarsi alla MIUI 12 Global Stabile. .

Redmi Note 5

04/01 – Redmi Note 5 si aggiorna finalmente alla MIUI 12 Global. Qua trovate tutti i dettagli.

Redmi 9C NFC

04/01 – Redmi 9C NFC si aggiorna alla MIUI 12.0.5 China, con le patch di sicurezza di dicembre.

POCO

HUAWEI

Huawei Mate 10 Lite

04/01 – Huawei Mate 10 Lite riceve un grosso aggiornamento da 3 GB con la EMUI 8.0.0.360, con migliorie per il comparto sicurezza.

Huawei Enjoy 20 & 20 Plus

04/01 – Huawei Enjoy 20 e 20 Plus si aggiornano alla EMUI 10.1.0.166 e 10.1.1.1.163 e ricevono le patch di sicurezza di novembre.

Huawei Enjoy 10

04/01 – Huawei Enjoy 10 si aggiorna alla EMUI 9.1.1.164 e riceve le patch di sicurezza di novembre.

Huawei Enjoy 9e

04/01 – Huawei Enjoy 9e si aggiorna alla EMUI 9.1.0.278 e riceve le patch di sicurezza di novembre.

Huawei MediaPad M5 Lite

04/01 – Huawei MediaPad M5 Lite si aggiorna alla EMUI 8.0.0.338, con le patch di sicurezza di novembre.

Huawei Watch GT 2 Pro

04/01 – Huawei Watch GT 2 Pro si aggiorna al firmware 10.1.3.28 e riceve una scorciatoia per abilitare la modalità di espulsione dell'acqua ed ottimizzazioni per la stabilità di sistema.

HONOR

Honor 30 Pro & 30 Pro+

04/01 – Honor 30 Pro e 30 Pro+ si aggiornano alla Magic UI 4 versione 4.0.0.165, con la nuova modalità File Transfer, nuovi effetti visivi, tema Starry Night, fix di WeChat e patch di novembre.

Honor MagicWatch 2

04/01 – Honor MagicWatch si aggiorna al firmware 1.0.10.12, con fix a bug e migliorie per la sicurezza.

Honor Watch GS Pro

04/01 – Honor Watch GS Pro si aggiorna al firmware 10.1.3.52, con supporto al meteo 24h e migliorie per modalità sportive.

Honor Watch ES

04/01 – Honor Watch ES si aggiorna al firmware 1.02.10, con ottimizzazioni per sveglia, vibrazione e migliorie per effetti visivi e stabilità di sistema.

ONEPLUS

OPPO

OPPO A52

04/01 – OPPO A52 inizia ad aggiornarsi stabilmente alla ColorOS 11 con Android 11. Qua trovate tutti i dettagli.

REALME

Realme X2

04/01 – Realme X2 si aggiorna alla build C.25, con patch di dicembre, Torcia attivabile con tasto Power e migliorie per Rubrica, Bluetooth, sblocco biometrico, galleria e sveglia.

Realme V5

04/01 – Realme V5 si aggiorna alla build A.24, con patch di dicembre, ottimizzazioni per Note, ricarica, fotocamera, barra di stato ed impostazioni.

ASUS

VIVO

iQOO

