Huawei: la fotocamera sotto il display arriverà con la serie Mate?

Malgrado tutti i problemi legati al ban degli Stati Uniti, Huawei continua a rimanere a galla. Nel corso di questi mesi sono venuti fuori diversi problemi in tal senso, ma l'azienda ha sempre risposto colpo su colpo. Non ha mai perso la voglia di innovare e di portare qualcosa di nuovo sul mercato, sebbene negli ultimi mesi sia sorto qualche problema in più. Nonostante tutto, comunque, il brand è al lavoro su vari fronti, non ultimo quello legato al mondo degli smartphone. Molto presto, infatti, il colosso cinese potrebbe lanciare il suo primo dispositivo mobile con fotocamera sotto il display. Proprio come quello mostrato nel suo ultimo brevetto.

Huawei brevetta uno smartphone piuttosto verosimile, con selfie camera sotto il display

Dando un'occhiata alle immagini di LetsGoDigital, sembra che tale dispositivo si avvicini molto a quelli attualmente presenti sul mercato. A differenza di tanti altri brevetti futuristici, infatti, tali render mostrano uno smartphone piuttosto classico, con un grande display sulla parte frontale ed una prorompente fotocamera sul profilo posteriore. Ad un primo sguardo, dunque, potrebbe anche trattarsi di un device della serie Mate, o i prossimi P60.

Quello che rende particolari questi render è la presenza di una fotocamera frontale posizionata sotto il display. Huawei, infatti, sta pensando da tempo a questo tipo di soluzione e pare essere vicina ad una soluzione definitiva. Qui vediamo, dunque, come tutti i vari simboli che solitamente trovano spazio sulla parte superiore del display, come l'orario, la batteria e tanti altri, siano stati spostati sul frame superiore del telefono. Sul retro, poi, come detto troverebbe spazio un comparto fotografico piuttosto imponente, con ben quattro sensori fotografici ed il flash LED. Che si tratti, quindi, di un modello che vedremo presto sul mercato?

