Lo scorso giugno Huami ha presentato al mondo il suo secondo chipset proprietario, soluzione che continua a puntare all'integrazione con AI. Oltre alla nuova NPU, il chip offre anche un co-processore C2 ed il supporto all'Always-On a bassa potenza. Insomma i miglioramenti ci sono stati eccome, accompagnati da novità anche per quanto riguarda la sensoristica (qui trovate i dettagli). Il tutto è poi sfociato negli ultimi modelli che tanto abbiamo apprezzato, sia per quanto riguarda la serie Amazfit GTR e GTS che per i nuovi Zepp. I passi avanti del brand non finiscono qui ed ora il fondatore della casa cinese annuncia l'arrivo delle terza generazione di chipset: che sia la volta di Huami Huangshan No.3?

Huami Huangshan No.3 in arrivo? L'azienda preannuncia grandi novità

Al momento non vi è ancora la certezza assoluta per quanto riguarda il nome. Il CEO e fondatore di Huami – Huang Wang – si è limitato a rivelare che il prossimo chipset proprietario arriverà presto. La seconda generazione è stata presentata a giugno 2020, eppure l'azienda ha deciso di anticipare i tempi (benché manchino dettagli sulle tempistiche precise). Il capo di Huami ha dichiarato – durante la Conferenza sull'Innovazione 2021 – che l'avanzare della tecnologia su chip obbliga ovviamente ad un aumento degli investimenti.

Tuttavia Huami è ormai un'azienda solida e il suo brand Amazfit appassiona utenti di tutto il mondo. In merito alle migliorie del presunto Huangshan No.3, il CEO non ha svelato dettagli. Visto l'interesse della compagnia verso l'AI è lecito ipotizzare la presenza di una NPU migliorata e di nuovi algoritmi intelligenti.

Sappiamo poi – grazie a varie indiscrezioni – che sono in dirittura d'arrivo Amazfit GTR 2 LTE e T-Rex Pro, seguito del rugged watch del brand: saranno questi i primi modelli con il nuovo chipset proprietario?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu