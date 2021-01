Arrivano buone nuove per gli appassionati della (ex) costola di Huawei: anche se si tratta solo di voci di corridoio, ci troviamo comunque di fronte ad una notizia in grado di generare non poco hype e se confermata sancirebbe il ritorno in grande stile di un brand capace come pochi. Honor starebbe lavorando ad una nuova linea di smartphone – inedita? – ma questa cosa ci sarebbero i servizi Google a bordo!

Honor sarebbe al lavoro su una serie di smartphone dotati di servizi Google

Come sembra è bene procedere con i piedi di piombo e prendere il tutto come una semplice indiscrezione e nulla più. Comunque si tratta di una notizia proveniente da Kommersant, un quotidiano russo di tutto rispetto: la testata riporta che Honor potrebbe tornare in Europa in grande stile, con una serie di smartphone con i servizi Google. Secondo quanto riportato da un insider, i vecchi Honor non avranno problemi con AppGallery e i Huawei Mobile Services, mentre per quanto riguarda i prossimi dispositivi ci sarà un cambio di rotta.

Dopo circa 18 mesi senza Google, i servizi della compagnia statunitense potrebbero tornare. I nuovi modelli sarebbero previsti sia in Europa che in Russia e il quotidiano rivela che Honor è stato il secondo brand di smartphone del paese (nel 2020) dopo Samsung.

I primi smartphone di Honor senza Huawei saranno quelli della serie V40 (qui trovate tutti i dettagli sulla gamma): tuttavia si tratta di device sviluppati anche con la cugina, quindi non vi è la certezza assoluta che arriveranno da noi con i GMS.

Che cosa è successo finora

Nel caso in cui abbiate bisogno di una panoramica di quanto accaduto finora, vi ricordiamo che Honor si è separata da Huawei lo scorso novembre. Una mossa epocale, volta a sottrarre la casa cinese dal ban USA che ha colpito il colosso tecnologico Huawei da un bel po'(qui trovate un editoriale ben approfondito). La situazione negli States si sta inasprendo non poco (vedasi gli interventi contro Intel e Xiaomi), ma si spera che con l'uscita dell'attuale presidente la nuova amministrazione possa intervenire per cambiare il disastro in atto.

Se volete saperne di più vi segnaliamo anche il nostro editoriale in merito al possibile ritorno dei servizi Google sui modelli Honor, mentre questo articolo è utile per sapere quali sono tutti gli smartphone Huawei e Honor con e senza i servizi di Big G.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu