Inizia a muovere i primi passi del nuovo corso Honor, che dopo l'indipendenza da Huawei sta rassettando le idee ed inizia a lanciare i prodotti sotto il nuovo marchio. Il primo di questi è l'Honor Smart Screen TV X1 75″, che completa la serie X1 e lancia la sfida in un settore sempre più ampio con un prezzo competitivo.

Honor Smart Screen TV X1: la smart TV da 75″ è un concentrato di qualità visiva e potenza

Design e caratteristiche

Secondo quanto riportato dal profilo Weibo ufficiale di Honor Smart Life e dalla pagina d'acquisto di JD.com, la nuova smart TV della serie X1 sarà qualcosa di più di una diagonale più ampia. Infatti, la Smart Screen da 75″ è un concentrato di potenza hardware e software grazie al chipset Honghu proprietario, oltre a 2 GB di RAM e 16 GB di storage, che segna un netto distacco da ciò che è stato finora il segmento TV del brand.

Quanto al chipset in questione, l'Honor Honghu è un Quad-Core con 2 Core Cortex-A73 e 2 Core Cortex-A53, con clock fino a 1.7 GHz e GPU Mali-G51 sempre Quad-Core.

E come possiamo vedere, il design ci mostra come quasi non esistano cornici per questa smart TV, che potrebbe essere compatta ma molto ampia nel pannello. Come recita lo slogan del poster, è più intelligente, quindi è molto probabile che Honor abbia sviluppato un sistema operativo apposito e totalmente interconnesso.

Prezzo e disponibilità

Attualmente Honor ha piazzato in pre-vendita Smart Screen TV X1 75″ ad un prezzo di 5999 yuan, cambio di circa 761€, sull'e-Commerce JD.com. Purtroppo non abbiamo notizia del suo arrivo Global, ma se si seguirà la politica delle altre TV del brand, sarà relegata in esclusiva al mercato cinese.

