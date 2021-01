Con l'inizio dell'anno, è facile incappare con l'inizio dei saldi invernali sull'abbigliamento. Ma anche il tech può riservare offerte interessanti e i saldi di Honor sono un esempio, con tanti smartwatch in sconto ed il codice abbinato per un'ulteriore riduzione di prezzo.

Saldi Honor: offerte MagicWatch 2, Watch Magic, ES, GS Pro e ulteriore codice sconto

La carrellata di prodotti in offerta è ampia e Honor, come spesso accade, riserva sempre ottime occasioni, specie per i suoi smartwatch e indossabili. Come ad esempio Honor MagicWatch 2 42 mm in offerta bundle con Honor Band 5 a 129.90€ è possibile ottenerlo a soli 119.90€ grazie al Coupon al checkout. Possibile inoltre acquistarlo singolarmente a 99.90€. Se invece volete salire di livello, è possibile acquistare Honor Watch GS Pro a soli 159.90€ (sempre grazie al codice sconto) invece di 319.80€, addirittura in bundle con gli auricolari Bluetooth sport.

Per prodotti più lifestyle e sicuramente con un prezzo più accessibile troviamo Honor Watch Magic a soli 69.90€ ed anche il Watch ES sempre a 69.90€, che diventano dei veri best buy a questo prezzo.

Per conoscere altri prodotti in sconto e soprattutto tutti i dettagli dell'iniziativa dei Saldi invernali di Honor, vi rimandiamo al sito ufficiale del brand a questo link.

