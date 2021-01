Honor MagicBook 14 e 15: arriveranno prima del previsto le versioni Intel

Dopo aver visto Honor MagicBook 14 e MagicBook 15 con chipset AMD Ryzen è venuta l'ora di svelare anche i modelli Intel. Tra qualche giorno, infatti, il brand cinese diventato da poco indipendente dovrebbe fare luce su questi dispositivi, che dal punto di vista estetico dovrebbero mantenere sempre le stesse forme. Dopo aver annunciato Honor MagicBook Pro 2021 al CES, dunque, l'azienda è pronta ad un'altra “rivoluzione” in ambito laptop.

Honor MagicBook 14 e 15 con Intel di 11° generazione

Honor vuole assolutamente aggiornare la sua line-up di laptop attualmente presenti sul mercato. Al momento, infatto, troviamo MagicBook 14 e 15 nelle versioni con AMD Ryzen 4000, usciti poco tempo fa. Pare, però, che già nel corso della prossima settimana Honor rilasci i modelli con chipset Intel di 11° generazione. Questi, infatti, sono comparsi già su JD.com, uno store molto famoso in Cina, che ne avrebbe rivelato già alcune caratteristiche tecniche.

LEGGI ANCHE:

Recensione Honor MagicBook 14: con AMD Ryzen 5 4500U, è quasi imbattibile

Non è stato rivelato ancora molto, ma sembra che questi processori Intel possano essere coadiuvati da ben 16GB di RAM e da SSD da 512GB, almeno nelle varianti più accessoriate. Non mancherebbe, poi, una variante dotata di una scheda grafica dedicata Nvidia MX450, che dovrebbe garantire prestazioni migliori in ambito grafico. Restiamo, quindi, in attesa di ulteriori dettagli in merito che, nel caso, vi comunicheremo proprio all'interno di questo articolo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu