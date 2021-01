Honor 20, 20 Pro e View 20 si aggiornano con Magic UI 4 Stabile

Honor 20, 20 Pro e View 20 (V20 in Cina) fanno parte della seconda mandata di dispositivi che riceveranno l'aggiornamento alla Magic UI 4.0 Beta basata sulla EMUI 11. Nel mentre i modelli successivi 30 e V30 hanno già ricevuto l'aggiornamento stabile, ma si tratta di modelli non commercializzati in occidente. Sia Huawei che Honor sono solite dare priorità agli smartphone venduti in Cina, specialmente adesso che il ban USA le sta estromettendo dall'Europa. Ma da oggi la fase di beta testing sta partendo anche per le unità Global, perciò per gli utenti residenti in Europa.

Aggiornamento 07/01: parte il rilascio dell'aggiornamento stabile, ve ne parliamo a fine articolo.

La EMUI 11/Magic UI 4.0 Beta disponibile su Honor 20, 20 Pro e View 20 anche in versione Global

Ad oggi, la EMUI 11/Magic UI 4.0 Beta è testabile in Europa per i seguenti modelli: Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X 4G/5G, Nova 5T e MatePad Pro 4G/5G. Purtroppo la situazione è un po' confusa, pertanto non è dato sapere se la ROM Beta sia già disponibile in Italia. Nel caso foste curiosi, potete provare ad installarla seguendo la procedura indicata di seguito.

Come installare EMUI 11/Magic UI 4.0 Beta

Come tutte le Beta di Huawei ed Honor, anche la EMUI 11/Magic UI 4.0 richiede di passare per l'app Beta Test, il portale dedicato per questo tipo di manovre. Se possedeste uno di questi smartphone e voleste installarla, vi rimandiamo all'articolo dedicato dove vi spieghiamo come farlo.

Parte il roll-out stabile | Aggiornamento 07/01

Dopo essere stata annunciata alla HDC 2020, la EMUI 11 Stabile sta arrivando anche su Honor 20, 20 Pro e V20 (View 20) sotto forma di Magic UI 4.0. Inizialmente rilasciato per la serie 30 e V30, il major update inizia a fare il suo approdo anche sui top di gamma di scorsa generazione. Il roll-out stabile è partito in Cina e raggiungerà i modelli europei nel corso delle prossime settimane, anche se non c'è ancora una data precisa.

