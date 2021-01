Come seguire l’evento di lancio di Redmi Note 9T in nostra compagnia

La compagnia cinese ha annunciato l'evento di lancio di Redmi Note 9T (e non solo), nuovo medio di gamma votato al 5G e caratterizzato da un design accattivante, che non mancherà di accontentare gli appassionati del brand: ecco come fare per seguire il live streaming! Siete pronti a scoprire tutto sul prossimo dispositivo e sulle altre sorprese in arrivo?

Come seguire l'evento di presentazione di Redmi 9T e Note 9T 5G

L'appuntamento con i nuovi modelli di Xiaomi è fissato per venerdì 8 gennaio, tramite una presentazione trasmessa in live streaming. Ma come fare per seguire l'evento di lancio di Redmi Note 9T? Niente di più facile: in alto trovate il collegamento al nostro video su YouTube dove commenteremo insieme il debutto dello smartphone e delle altre sorprese previste. Come già sottolineato, l'evento è fissato per l'8 gennaio, alle ore 13, ed è anche possibile impostare un promemoria direttamente dal video.

Oltre al dispositivo in questione Xiaomi ha confermato anche la presenza di Redmi 9T, aggiunta “minore” alla famiglia. Inoltre sembra che siano previste ulteriori novità, ma per queste dovremo necessariamente attendere l'evento.

Se volete saperne di più sui nuovi Redmi 9T e Note 9T, qui trovate il nostro articolo dedicato, con tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali rilasciate fino a questo momento!

