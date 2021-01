Come scaricare foto da Instagram grazie alla MIUI di Xiaomi

Se vi siete mai chiesti come scaricare foto da Instagram con pochi click, lo sapevate che con la MIUI di Xiaomi bastano pochi click? Non è una funzionalità conosciuta a tutti, essendo nascosta (ma neanche tanto) all'interno dell'interfaccia proprietaria della compagnia asiatica. Ma basta veramente poco per abilitarla e poterla utilizzare per salvare nella memoria dello smartphone una qualsiasi foto dal sempre più diffuso social network. Di base Instagram, al contrario di Facebook, impedisce di salvare le foto, ma con il metodo che vi illustriamo potete bypassare questo blocco.

C'è un “trick” nella MIUI di Xiaomi che permette di scaricare foto da Instagram

Innanzitutto, per scaricare foto da Instagram con questa guida dovete necessariamente avere uno smartphone Xiaomi con MIUI installata. Detto questo, ecco i passaggi da seguire:

Andate in “Impostazioni“, scrollate in basso e cliccate su “Funzionalità speciali“ Nella schermata successiva selezionate “Taplus“ All'interno della schermata seguente abilitate la voce “Turn on Taplus“

Per chi non lo conoscesse, Taplus è una feature aggiunta da Xiaomi da qualche versione scorsa della MIUI (mi pare dalla MIUI 10). Non è detto che sia presente su qualsiasi smartphone Xiaomi: in caso contrario, provate ad installarla tramite APKMirror. È sostanzialmente un'alternativa di Xiaomi a Google Lens, ovvero un sistema che permette di analizzare immagini per cercare link all'acquisto di eventuali prodotti, estrapolarne testo e così via. Ma l'opzione che ci interessa su come scaricare foto da Instagram è quella di poter salvare qualsiasi immagine a schermo. Una volta abilitato Taplus, ecco cosa bisogna fare:

Aprite Instagram e andate sull'immagine che volete salvare Tenete premuto su di essa e vedrete comparire un widget a destra con scritto “Objects“ Cliccateci e comparirà la schermata di Taplus Da qui, cliccate sulla piccola icona in basso a destra

A questo punto, troverete l'immagine di Instagram salvata nella Galleria del vostro smartphone. Ovviamente l'immagine sarà compressa e ridimensionata, dato che non potete avere accesso al file originale (per ovvie questioni di privacy). Certo, potreste ottenere bene o male lo stesso risultato con uno screenshot, ma dovreste poi ritagliare via le parti superflue, mentre così avrete l'immagine specifica e basta.

