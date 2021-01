Come modificare la voce su smartphone Xiaomi con MIUI Game Turbo

La MIUI 12 di Xiaomi continua a riservarci sorprese: lo sapevate che al suo interno c'è una feature che permette di modificare la voce? È un'opzione che permette di rendere le vostre partite su smartphone più simpatiche. Il tutto, infatti, si basa su Game Turbo 3.0, la suite dedicata al gaming che Xiaomi ha introdotto da tempo sui propri dispositivi. Con essa non soltanto è possibile fornire maggiori prestazioni in fase di gioco, ma anche abilitare varie funzionalità dedicate ad arricchire e migliorare queste sessioni.

MIUI Game Turbo: come modificare la voce sugli smartphone Xiaomi

Se avete uno smartphone Xiaomi con Game Turbo 3.0 e volete scoprire come modificare la vostra voce, ecco gli step da seguire.

Avvia un gioco installato sul tuo smartphone Dopo che Game Turbo si sarà avviato, fai uno swipe sulla linea presente di default sul bordo sinistro Nella barra a scomparsa premi sulla prima freccia in alto Nella seconda barra a scomparsa seleziona “Voice changer“

Così facendo, comparirà una tendina con i vari presets a disposizione per modificare la propria voce. Si può scegliere fra normale, ragazzina, donna, uomo, robot e cartoon. Chiaramente non aspettatevi modifiche realistiche della voce, anche perché il tutto avviene in tempo reale. Ma è comunque una feature carina, specialmente per i più piccoli.

