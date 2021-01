Come cambiare DNS su smartphone Xiaomi e avere una connessione più veloce e sicura

Possessori di smartphone Xiaomi, lo sapete che potete migliorare la vostra connessione e che per farlo vi basta sapere come cambiare DNS? È in qualcosa non si parla molto spesso, ma è uno dei trucchi più immediati e semplici per rendere l'esperienza web più prestante. Se avete a che fare con una connessione o uno smartphone non troppo veloce in fase di navigazione web, il cambio dei DNS può aiutarvi nel migliorare la situazione. Per questo ho deciso di spiegarvi passo dopo passo come eseguire questa semplice procedura.

Ecco come cambiare DNS sugli smartphone Xiaomi per migliorare la navigazione web

Cos'è un DNS e come funziona?

Innanzitutto, è necessario capire cosa sia un DNS e come influisce nella navigazione web. DNS sta per Domain Name System ed è un sistema utilizzato da qualsiasi dispositivo per connettersi alla rete, che sia uno smartphone, un PC o un server. Ad ogni oggetto connesso alla rete è associata una stringa numerica, ovvero l'indirizzo IP, utilizzata per comunicare con i nodi, cioè siti e servizi web. In modo da facilitare la fruizione di internet, non è necessario collegarsi ad un sito inserendo il suo codice, bensì il nome del dominio (come nel caso di gizchina.it). Il DNS si occupa proprio di questo: mettere in comunicazione dispositivi e siti traducendo le query, ovvero le richieste di conversione da nome del dominio al relativo indirizzo IP. Pensate ad essi come ad una rubrica telefonica, dove non vi dovete ricordare il numero ma basta inserire il nome ad esso associato.

Quali sono i vantaggi di cambiare DNS?

Dalla sua creazione nel 1983, di DNS ne sono stati realizzati diversi. Nel momento in cui vi collegate ad una rete internet, che sia fissa o mobile, il vostro operatore decide in automatico quale DNS usare. E non è detto che la scelta fatta sia la migliore per voi. Senza considerare che moltissime delle pagine web che visitiamo quotidianamente richiedono più ricerche DNS simultanee. Per esempio, quando aprite la home di Facebook la connessione effettua una ricerca DNS per ogni link che i vostri contatti postano nelle rispettive bacheche. E considerando che, in media, una ricerca impiega circa 32 millisecondi, nel momento in cui queste si sommano una rete lenta può impiegare anche secondi per aprire completamente un sito.

In pratica, il vantaggio principale di cambiare DNS è quello di aumentare la velocità di navigazione. Affidandosi ad un servizio più rapido, diminuisce la latenza fra la richiesta e il caricamento di un sito. Ma questo non è l'unico parametro da tenere in considerazione. DNS come quelli di Google ed altre aziende del settore sfruttano protocolli più sicuri, come il DNS-over-TLS e DNS-over-HTTPS, e lo fanno con maggiore privacy, cancellando periodicamente i dati acquisiti ed evitando il tracciamento dell'utente.

Come cambiare DNS sotto Wi-Fi

Premetto che questa guida su come cambiare DNS è spiegata nel caso degli smartphone Xiaomi, ma è valida per qualsiasi altro smartphone. Potrebbe cambiare qualche passaggio, ma la sostanza è la medesima.

Aprite le Impostazioni e andate nella sezione Wi-Fi Connettetevi alla rete che volete utilizzare e cliccate sull'icona della freccia a destra Scorrete in basso, cliccate su “Indirizzo IP” e cambiate da “DHCP” a “Statico“, in questo modo potrete cambiare il DNS Nelle due voci “DNS 1” e “DNS 2” digitate l'indirizzo IP del DNS che volete utilizzare

In modo da ottimizzare il tutto, sappiate che sarà necessario cambiare i DNS anche per il vostro router, nel caso della connessione Wi-Fi. A seconda del modello che avete, cercate su Google la guida che fa al vostro caso ed impostate il DNS che più preferite. Nel caso della Vodafone Station, sappiate che non è possibile inserire un DNS manualmente: l'unica cosa che potete fare è recarvi nel pannello di controllo Vodafone e deselezionare il “DNS Sicuro”. In questo modo, lo smartphone utilizzerà esclusivamente il DNS che avete configurato.

Come cambiare DNS sotto rete 3G/4G

Di base, gli smartphone Android non permettono di cambiare i DNS per la rete dati mobile, pertanto nelle impostazioni non troverete una voce che vi consente di farlo. L'unico modo per farlo comunque è affidarsi ad app di terze parti e la più consigliata ed apprezzata è DNS Changer. Scaricatela dal Google Play Store (è gratuita, salvo qualche pubblicità) ed installatela sul vostro dispositivo: avviandola potrete scegliere fra i DNS proposti, connettervi e sarete automaticamente collegati tramite esso.

Quale DNS scegliere?

A questo punto l'unica scelta da effettuare è quale DNS impostare per il vostro smartphone. Ce ne sono diversi, ma le prestazioni variano anche in base all'area geografica. Più un sistema DNS è vicino alla nostra zona, minore sarà la latenza (anche se parliamo di frazioni di secondo). Grazie al servizio offerto dal portale DNSPerf, possiamo avere una tabella dei DNS più performanti in Europa.

Il DNS migliore in termini di velocità è senza ombra di dubbio quello di Cloudflare, nota azienda del settore web. Grazie alla potenza della propria rete, con oltre 1000 server in tutto il mondo, è in grado di offrire un'ottima velocità di connessione. La compagnia ha pensato anche alla sicurezza degli utenti, inviando solo i dati essenziali ai server autoritativi e cancellano i log dopo 24 ore. Ecco gli indirizzi DNS di Cloudflare e degli altri servizi di punta:

Cloudflare: 1.1.1.1 (DNS 1), 1.0.0.1 (DNS 2)

Google: 8.8.8.8, 8.8.4.4

OpenDNS: 208.67.222.222, 208.67.220.220

Quad9: 9.9.9.9, 149.112.112.112

SafeDNS: 195.46.39.39, 195.46.38.2

Yandex DNS: 77.88.8.8, 77.88.8.1

Level3 DNS: 209.244.0.3, 209.244.0.4

Uncensored DNS: 91.239.100.100, 89.233.43.71

