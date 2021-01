Il notebook XIDU Tour Pro ritorna nella versione 2021, disponibile in offerta con codice sconto su Amazon. Il nuovo anno è ormai giunto e se siete interessati ad un portatile economico e leggero per affrontare al meglio smart working e DaD, questa potrebbe essere la soluzione che fa al caso vostro.

Codice sconto XIDU Tour Pro 2021: il notebook con display touch 2K è in offerta su Amazon

Il notebook con display 2K touch torna in stock ma stavolta in una veste leggermente rinnovata. XIDU Tour Pro 2021 è disponibile in due colorazioni (Grigio Siderale e Oro Rosa) e questa volta adotta una tastiera con pulsanti neri, dettaglio che rende il terminale ancora più elegante. Il resto delle caratteristiche rimane invariato, offrendo ancora una volta un pannello QHD (2560 x 1440 pixel) posizionabile fino a 180°: si tratta di una soluzione da 12.5″ dal peso contenuto (1.2 Kg e 15 mm si spessore), ma caratterizzato da una scocca in metallo.

A muovere il tutto troviamo ancora una volta il processore Intel Kaby Lake R3867U da 1.8 GHz, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR3 e 128 GB eMMC con supporto ad espansione fino a 256 GB via micro SD e 1 TB con SSD. Il terminale offre anche lo sblocco con l'impronta digitale.

In basso trovate il link all'acquisto direttamente da Amazon: non dimenticate di spuntare la dicitura Coupon presente sotto il prezzo. In questo modo potrete risparmiare 30€ e il prezzo del notebook XIDU Tour Pro 2021 scenderà a 399.9€ (lo sconto sarà applicato nel carrello). Se non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

