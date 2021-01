Quando si scelgono i propri accessori per la casa, che siano dedicati alla cucina, alla pulizia o al riscaldamento, si sceglie sempre il prodotto più indicato per il proprio arredamento. Per questo il nuovo aspirapolvere lavapavimenti Xiaomi Roidmi NEX 2 Plus è la soluzione per chi cerca un prodotto elegante e potente, soprattutto in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Italia.

Xiaomi Roidmi NEX 2 Plus: il nuovo aspirapolvere lavapavimenti è già in offerta con codice sconto su Geekbuying

Come dicevamo in apertura, il design del nuovo Roidmi è sicuramente molto elegante, grazie ai suoi colori metallizzati che gli donano un aspetto premium. Ma anche le sue funzioni non sono da meno, partendo dalla possibilità di essere aspirapolvere ciclonico, lavapavimenti e aspiratore per tutte le superfici. Andando poi nei dettagli tecnici, abbiamo un motore da 435W, con una potenza di aspirazione da 26.500 Pa, in più è presente una batteria da 2500 mAh che permette una pulizia fino a 80 minuti.

Dicevamo delle sue funzioni multi-uso ed in effetti il NEX 2 Plus ha la possibilità di cambiare la spazzola sottostante per adattarsi ai vari usi. Quanto alla capacità, abbiamo un vano per la polvere da 0.55 L, mentre per l'acqua la capienza massima è da 240 ml. Per il filtro abbiamo una soluzione a 6 strati con miglioramento della qualità dell'aria. Non manca il display per monitorare l'autonomia e soprattutto non manca la compatibilità alle app Roidmi e Mijia.

L'aspirapolvere lavapavimenti Roidmi NEX 2 Plus di Xiaomi va quindi subito in offerta su Geekbuying con Coupon al prezzo di 361.1€, con comoda spedizione da Italia gratis, che lo rendono uno dei prodotti più interessanti sul mercato.

