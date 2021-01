Chi ormai non ha delle cuffie TWS? La saturazione del mercato, circa questo prodotto, ha fatto sì che la competizione tra le diverse aziende produttrici sia diventata ferrata e, ovviamente, a guadagnarci sono proprio gli utenti finali che si trovano prodotti sempre più performanti ed a prezzi competitivi. L'esempio lampante è dato dagli auricolari TWS Tronsmart Onyx Ace che tornano in stock in offerta con codice sconto su Geekbuying ad un prezzo interessante e spedizione da Europa.

Gli auricolari TWS Tronsmart Onyx Ace in offerta con codice sconto su Geekbuying

Le cuffie Tronsmart Onyx Ace, di cui è presente una nostra recensione, proprio come abbiamo anticipato in apertura, offrono una qualità decisamente superiore al prezzo con le quali sono proposte. Tra le specs più importanti abbiamo il Bluetooth 5.0, supporto ad assistenti vocali tramite Touch Control, cancellazione del rumore, 4 microfoni per un suono pulito, ma non solo.

Troviamo infatti la presenza dell'ingresso USB Type-C, ormai il più comune, resistenza a spruzzi e schizzi con la certificazione IPX5 ed un'autonomia in grado di raggiungere, con l'ausilio della dock di ricarica, le 24 ore di riproduzione. Inoltre le Onyx Ace optano per un design poco ingombrante ed adatto a tutti i padiglioni auricolari.

Il prezzo delle Tronsmart Onyx Ace, grazie all'offerta con Coupon su Geekbuying, è di 21.8€, che le rendono un prodotto davvero interessante per chi cerca una buona qualità a prezzi contenuti. Senza dimenticare l'ottima spedizione da Europa (spese di 4.5€ che non inficiano la convenienza dell'occasione).

