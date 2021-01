Siete in cerca di una smartband economica, da maltrattare a più non posso durante l'allenamento? Magari un indossabile con un display ampio e facilmente consultabile, quasi come uno smartwatch? Allora date un'occhiata a TicWris GTX, la fitness tracker low cost per tutti.

TicWris GTX in offerta lampo: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova smartband

Il nuovo indossabile del brand cinese arriva con un design che richiama quello della celebre Honor Band 6: il dispositivo integra un ampio pannello da 1.91″ con risoluzione 320 x 170 pixel, una soluzione touch a colori perfetta per visualizzare notifiche e contenuti. A proposito di questi ultimi, TicWris GTX non si fa mancare nulla: monta una sensore ottico per il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, fino a 9 modalità sportive, il controllo per lo scatto della fotocamera e ovviamente il supporto alla visualizzazione di chiamate, messaggi e notifiche varie.

Non manca l'impermeabilità di tipo IP68, mentre la batteria da 300 mAh garantisce fino a 30 giorni di autonomia (con uso standard).

