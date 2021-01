Arrivato come il primo della famiglia Redmi ad essere dotato di connessione 5G, il Note 9T non perde tempo ed è già subito disponibile all'acquisto in pre-ordine in offerta con Coupon su AliExpress, con tanto di spedizione da Europa ad un prezzo top.

Redmi Note 9T è in offerta con Coupon in pre-ordine su AliExpress

Come abbiamo appreso nell'articolo di presentazione, il Redmi Note 9T si piazza perfettamente nella fascia media, essendo dotato del chipset MediaTek Dimensity 800U, ma anche un display Full HD+ da 6.53″ con punch-hole laterale. Arricchiscono il tutto 4 GB di RAM, 64/128 GB di storage.

Per la fotocamera, abbiamo un modulo triplo da 48 + 2 + 2 MP con grandangolare e macro. La selfie camera è invece un sensore da 13 MP. Molto importante anche il modulo batteria da 5000 mAh. Presenti vari supporti al Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, sensore IR, NFC e tanto altro.

Trovate Redmi Note 9T in offerta con Coupon, in pre-ordine, su AliExpress al prezzo di 196€ per la versione 4/64 GB, mentre per la versione 4/128 GB saranno necessari 253.90€, che anche con la spedizione da Europa a 4.40€ resta ad un prezzo molto più basso di quello di lancio. Essendo un pre-ordine, le spedizioni partiranno successivamente, ma in soli 7 giorni dovrebbe essere recapitato. Quindi si consiglia di fare l'acquisto tranquillamente senza indugiare.

