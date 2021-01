codice sconto redmi airdots 2s

Nel corso degli ultimi mesi la compagnia cinese ha lanciato una serie di cuffie TWS dal prezzo super vantaggioso, seguendo la scia dello stra-successo delle prime Redmi AirDots (recensite qui). Gli auricolari low budget hanno avuto due modelli successivi – AirDots S e AirDots 2 – ed ora sembra che sia arrivato il momento di un'ennesima aggiunta. Su AliExpress hanno fatto capolino le nuove Redmi AirDots 2S: le cuffie TWS sono già in offerta con codice sconto e introducono un paio di novità da non sottovalutare.

Redmi AirDots 2S, che cosa cambia: tutto sulle nuove cuffie TWS

Design e caratteristiche

Il design delle AirDots ormai è diventato praticamente iconico e ci aspettiamo una soluzione simile anche nel terzo capitolo della serie (di cui sono iniziati a spuntare i primi indizi). Le Redmi AirDots 2S non fanno eccezione e si presentano con il medesimo look delle precedenti versioni: ogni cuffia pesa solo 4.3 grammi ed arriva con uno stile a capsula ed in-ear. La custodia di ricarica è piccola, leggera e maneggevole: ancora una volta il tutto arriva nella sola colorazione Black.

Funzioni e differenze

Anche a questo giro le novità sono tutte all'interno: stavolta il case ospita una batteria da 600 mAh (ogni cuffia ha invece un'unità da 46 mAh). Lato autonomia si parla di circa 4 ore di utilizzo, che passano a 20 ore utilizzando la custodia per ricaricare gli auricolari. Inoltre la ricarica del case avviene tramite porta USB Type-C (finalmente). Presente all'appello la Game Mode a bassa latenza ed il Bluetooth 5.0.

Altra novità riguarda invece l'introduzione di un sensore di prossimità: ora quando una cuffia viene rimossa la riproduzione musicale andrà in pausa automaticamente. Anche il sistema di controlli è stato migliorato grazie all'introduzione di un pulsante touch (quindi niente più pressioni all'interno dell'orecchio!).

Redmi AirDots 2S sono già in offerta a prezzo scontato

