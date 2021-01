La comodità di casa può ritrovarsi in tante sfaccettature e strumenti, come gli aiuti per la pulizia domestica. Uno di questi può essere un robot aspirapolvere e lavapavimenti economico come il Proscenic 850T, che va in offerta con Coupon al prezzo minimo storico su Geekbuying, con spedizione da Europa gratis.

Proscenic 850T: robot aspirapolvere economico e potente, è in offerta con Coupon al minimo storico su Geekbuying

Come si presenta nel design questo simpatico robot vacuum cleaner? Come possiamo anche vedere dalla recensione, il Proscenic 850T ha una struttura moderna ed in trend con i suoi simili. Dentro, in ogni caso, ha delle componenti sicuramente molto interessanti e delle feature davvero ottime, come la potenza di aspirazione fino a 3000 Pa, ma ha anche una buona capacità per la polvere da 500 ml e per l'acqua fino a 300 ml nella sua funzione lavapavimenti.

Inoltre, come gli altri prodotti del genere, è anche smart e può essere controllato tramite Alexa, Google Home e la sua applicazione dedicata. In più, è dotato del sistema di pulizia intelligente PANS 2.0, che permette al robot in offerta di regolarsi durante la funzione di aspirapolvere e lavapavimenti.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti economico Proscenic 850T è quindi in offerta al prezzo minimo storico di 159.59€ su Geekbuying grazie al Coupon dedicato, senza dimenticare l'ottima spedizione da Europa gratis.

