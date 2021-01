Avere la possibilità di prendere un top gamma non sempre è per tutte le tasche. Ci sono però smartphone flagship che magari non hanno l'ultimo modello di chipset, ma vanno ancora a meraviglia. Come OnePlus 7T, che grazie al codice sconto su GearBest è l'offerta giusta per tutti, soprattutto con spedizione da Europa.

OnePlus 7T: il flagship che non passa mai di moda è in offerta con codice sconto su GearBest

Già dal design non si può non rimanere attratti dal 7T, recensito qualche tempo fa, che con la sua particolare fotocamera ad oblò, ma anche con la sua scocca metallizzata si rende ancora un top player tra gli smartphone. Anche perché l'hardware resta di tutto rispetto, con il chipset Snapdragon 855+, memoria RAM da 8 GB e 128 GB di storage. Presente inoltre un display da 6.55″ Full HD+ IPS con refresh rate a 90 Hz.

Per la fotocamera abbiamo un modulo triplo da 48 + 12 + 16 MP con grandangolare e teleobiettivo. Per la selfie camera abbiamo un sensore da 16 MP in drop notch. La batteria è un modulo da 3800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W. Presente Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, NFC, sistema operativo Android 10 (aggiornabile a 11) con OxygenOS.

Quanto costa quindi? OnePlus 7T lo trovate in offerta con Coupon su GearBest al prezzo di 325.60€, da abbinare alla comodità della spedizione da Europa gratis e anche 1 anno di garanzia ufficiale OnePlus che lo rende uno smartphone imperdibile!

