Ogni anno assistiamo ad aggiornamenti di tecnologia che tanto portano novità, tanto rimangono stabili. Quindi, rivalutare anche smartphone top gamma di un anno precedente o giù di lì, resta una valida opzione, visto che restano ottimi prodotti. Come il OnePlus 7 Pro, che in versione Global scende ad un prezzo imbattibile per qualsiasi medio gamma su Banggood, come attestato anche dalla nostra recensione, grazie all'offerta lampo dedicata per ogni configurazione.

OnePlus 7 Pro Global: top gamma a prezzo piccolo nell'offerta lampo di Banggood

Prima di conoscere l'invitante costo dello smartphone di OnePlus, ricordiamone un po' le specifiche della scheda tecnica. Si parte con un bel display da 6.67″ QHD+ (2K) AMOLED totalmente sgombro grazie alla fotocamera frontale pop-up. Il “motore” di questo dispositivo è l'ottimo Snapdragon 855, mentre la GPU è una Adreno 640.

In quanto a memoria, la RAM varia da 6 a 12 GB, mentre lo storage è da 128/256 GB. Per la fotocamera, OnePlus 7 Pro si avvale di tre sensori da 48+8+16 MP con ultra-grandangolare e telescopio. La fotocamera selfie pop-up include un sensore da 16 MP. La batteria è un modulo da 4000 mAh, ricaricabile con Dash Charge a 30W.

Il prezzo del OnePlus 7 Pro versione Global è quindi in offerta lampo su Banggood a 296.9€ per la versione 6/128 GB, mentre per la versione 8/256 GB sono necessari 321.7€ e se volete poi avere tutto e di più, la versione 12/256 GB è di 362.9€. Per la spedizione, è consigliato affidarsi alla EU Priority Line da 2.7€ che non inficia l'ottima occasione.

