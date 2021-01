La tecnologia con cui abbiamo a che fare oggi è sicuramente meno costosa ma anche più efficiente rispetto al passato. Per questo, la base di ricarica wireless Olaf a 10W è un prodotto da non lasciarsi scappare, considerando il super prezzo in offerta lampo su GearBest.

La base di ricarica wireless Olaf è la protagonista dell'offerta lampo di GearBest

Come è strutturato quindi questo caricatore senza fili? La base di ricarica wireless Olaf ha una capacità di ricarica a 10W, compatibile con gli standard Qualcomm Quick Charge 3.0 e Samsung Adaptive Fast Charge. Inoltre è molto compatta, dato che ha dimensioni di 10 x 10 x 4 cm. Non mancano tutti i dispositivi di protezione da guasti elettrici, oltre ad avere un tipo di ricarica adattiva che varia da modello a modello.

La base di ricarica wireless Olaf è quindi in offerta lampo su GearBest al prezzo di soli 2.51€, che la rende un accessorio utile e soprattutto molto economico da avere assolutamente.



La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu