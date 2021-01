Non sempre, per poter lavorare ottimizzando gli spazi, necessitiamo di un notebook. Per chi cerca un prodotto compatto infatti, il mini PC Windows Minisforum DMAF5 è l'ideale con la CPU AMD Ryzen serie H, soprattutto in offerta con Coupon su Geekbuying ad un prezzo interessante spedito da Europa.

Minisforum DMAF5: il mini PC Windows con CPU Ryzen è in offerta con Coupon su Geekbuying

La configurazione di specifiche del mini PC Minisforum è davvero da tenere d'occhio, soprattutto considerando lo spessore di soli 46 mm e dimensioni di 128 x 127 mm. Infatti, troviamo una CPU AMD Ryzen 5-3550H Quad-core, che promette quindi prestazioni importanti. Specialmente con la GPU integrata Radeon Vega 8, che abbinata poi alla memoria RAM da 16 GB DDR4 e l'SSD M.2 da 512 GB, con possibilità di utilizzare altri tipi di storage.

Sul piano software, è presente Windows 10 Pro, mentre sul piano supporto abbiamo quello al Wi-Fi 6 802.11 AX, Bluetooth 5.1, codec H.265, display 4K, output 5.1 Surround. Infine, per le porte sono presenti 1 porta USB 3.1 di 1a gen, 1 porta USB 3.1 di 2a gen, una USB Type-C di 2a gen, HDMI 2.0, Display Port, 2 porte Ethernet RJ45 Gigabit, jack audio, MIC digitale e CMOS reset, oltre all'alimentazione e l'accensione. Insomma, non gli manca nulla.

Il mini PC Windows Minisforum DMAF5 va quindi in offerta con Coupon su Geekbuying al prezzo di 487.19€, con comoda spedizione da Europa al costo di 5.80€, che però non inficia la convenienza dello sconto.

